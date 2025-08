Farming Simulator 25: Każdy może mieć mercedesa na polu (wideo)

Mercedes-Benz Trucks Pack to świeżo zapowiedziany dodatek do gry Farming Simulator 25. Tytuł nie pozostawia wiele miejsca na domysły co do jego zawartości: pakiet zawiera 17 nowych maszyn, w tym 11 maszyn Mercedes-Benz.

Będzie na przykład Unimog; wszechstronny pojazd użytkowy Mercedes-Benz znany ze swojej wytrzymałości w terenie oraz wielofunkcyjności. Będzie MB-track; ciągnik z napędem na wszystkie koła.

Do ciężarówki, takie jak Actros L w wersji ProCabin i Arocs i trochę maszyn od takich producentów jak Fliegl, Sirch i Stoll.

Pełna lista maszyn Mercedes-Benz Trucks Pack wygląda tak:

• Mercedes-Benz - Actros L

• Mercedes-Benz - Actros L + Meiller - TECTRUM RS21

• Mercedes-Benz - Arocs

• Mercedes-Benz - Arocs + Meiller - TECTRUM RS26

• Mercedes-Benz - Bumper

• Mercedes-Benz - MB-trac 700-900

• Mercedes-Benz - MB-trac 1000-1100

• Mercedes-Benz - MB-trac 1100-1500

• Mercedes-Benz - MB-trac 1300-1800 Turbo

• Mercedes-Benz - Unimog U 530-535

• Mercedes-Benz - Unimog U2400

• Fiegl Agrartechnik - Push-Off Container 6800

• Heizomat - Heizotruck V2

• Sirch - AgroBox

• Sirch - Halfpipe

• Sirch - UniBox

• Stoll - ROBUST 30 HDPM



Premiera: 9 września na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X.