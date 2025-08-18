Razer BlackWidow V4 Low-profile: Niskoprofilowe klawiatury dla graczy

Mechaniczne, optyczne i magnetyczne. TKL, 75% albo 60%. Hot swap i snap tap. Switche liniowe albo tactile... Kiedyś wybór klawiatury wydawał się znacznie prostszy. A teraz co chwila coś nowego. Na dodatek na rynku pojawił się wielu nowych pro-ducentów i cały rynek związany z klawiaturami customowymi.

A co tym razem proponuje Razer?

Dwa nowe modele: BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed i BlackWidow V4 Low-profile Tenkeyless HyperSpeed.

Do wyboru mamy trzy rodzaje przełączników Razer: zielone (klikające), żółte (liniowe) i pomarańczowe (wyczuwalny skok).

Przełączniki przepuszczają światło podświetlenia Razer Chroma, są fabrycznie nasmarowane (dzięki temu mają pracpwać płynniej i stabilniej) i mają wytrzymałość określoną przez producenta na 80 milionów kliknięć.

Dzięki technologii Razer HyperSpeed Wireless klawiatury oferują łączność 2,4 GHz i odświeżanie do 1000 Hz (można też sparować z nimi kompatybilną mysz Razer korzystając z tego samego odbiornika oraz połączyć do trzech urządzeń przez Bluetooth).

Oba modele mają rolkę z funkcją przycisku oraz pełny zestaw klawiszy makro i sterujących. Jest też funkcja Razer Snap Tap.

Oba model są już dostępne w sprzedaży.

• BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed – 219,99 euro

• BlackWidow V4 Low-profile Tenkeyless HyperSpeed – 189,99 euro