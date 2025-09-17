Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nowa edycja ze steelbookiem na 10-lecie gry

O grze Wiedźmin 3: Dziki Gon można pisać i opowiadać godzinami. Dość powiedzieć, że w maju tego roku twórcy gry – studio CD Projekt RED – poinformowali, że sprzedano już ponad 60 mln egzemplarzy.

Trudno też sobie wyobrazić jakiekolwiek zestawienie typu „100 najlepszych gier w historii” bez Wiedźmina.

Gra swoją premierę miała 19 maja 2015 roku, Teraz CD Projekt RED szykuje nowe wydanie: Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X oraz Edycja Gry Roku na PC.

W obu przypadkach dostaniemy grę z dodatkami (Serca z Kamienia oraz Krew i wino) plus jubileuszowy steelbook oraz lentikularną (z efektem głębi 3D) kartę magnetyczną.

Rocznicowe wydanie trafi do graczy już 10 października. Dodatkowo w sprzedaży ukaże się również seria gadżetów przygotowanych specjalnie z okazji rocznicy gry (tu szczegółowycvh informacji mamy się spodizewać w najbliższych dniach).