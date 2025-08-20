World of Tanks 2.0, czyli nowy poziom czołgów (wideo)

World of Tanks, czuli wieloosobowa drużynowa gra akcji online oparta na starciach czołgów, ma juz 15 lat. Przez ten czas dorobiła się ponad 800 pojazdów z 11 państw. A teraz doczeka się wielkiej aktualizacji.

– World of Tanks 2.0 to nie tylko aktualizacja; to fundament przyszłej ewolucji gry, która zdefiniuje rozwój World of Tanks w nadchodzących latach – zapowiada Michael Broek, World of Tanks Publishing Director West. – Jesteśmy dumni mogąc podzielić się z graczami rezultatami ciężkiej pracy naszych zespołów przez ostatnie dwa lata. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym czołgistom, doświadczonym weteranem, czy też powracasz do walki, aktualizacja 2.0 to najlepszy czas na grę w World of Tanks.

A co to za zmiany i nowości?

To przede wszystkim czołgi nowego – XI – poziomu. W sumie 16 nowych pojazdów z unikatowymi mechanikami rozgrywki i nowym systemem progresji To kompleksowy balans pojazdów: ponad 350 czołgów wszystkich poziomów zostało przebudowane, aby lepiej spełniać swoją rolę.

Do tego poprawione UI oraz nowy (i przebudowany od podstaw) system dobierania rozgrywek.

Będzie też nowa mapa: Nordskar, skandynawskie pole bitwy oraz wydarzenie PvE: „Operacja Punkt Wrzenia” stanowiące narracyjne tło do debiutu czołgów poziomu XI. wszystko razem zadebiutuje 3 września, a wygląda tak: