Już tylko krok od dużych pieniędzy od Szwajcarów. W finale dwa miasta z Lubelskiego

Hrubieszów walczy o 80,73 mln zł na projekt „Rezylientny Hrubieszów - miasto gotowe na wyzwania przyszłości”. Chodzi m.in. o modernizację infrastruktury wodno-ściekowej w mieście i okolicznych gminach. Pieniądze trafią także na kształcenie zawodowe, wspieranie przedsiębiorczości, monitoring, doposażenie służb publicznych, odnawialne źródła energii oraz termomodernizację.

Z kolei, Kraśnik chce pozyskać 80,52 mln zł na projekt „Kraśnik – Bezpieczne Miasto Nowej Generacji”. W planach m.in. dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. W projekcie ujęto też utworzenie „Akademii Rozwoju Kraśnika” oraz „Kraśnickiego Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji’. Z kolei „Kraśnickie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych” zwiększy zaangażowanie obywatelskie.

Do finału nie dostał się Radzyń Podlaski, mimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej projektu „Razem w przyszłość” (73,06 pkt). "To trudna wiadomość, ale patrząc na fakty – udało nam się zajść naprawdę daleko. Naszą wstępną propozycję projektu, liczącą ponad 150 stron, przygotował interdyscyplinarny zespół pracowników urzędu, radnych i ekspertów zewnętrznych. Zrobiliśmy to samodzielnie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a projekt został oceniony jako bez zarzutu pod względem formalnym i merytorycznym. Wiemy, że inne miasta w Polsce wydawały na przygotowanie takich wniosków nawet ponad 100 tysięcy złotych – i nie mogą poszczycić się taką oceną”- napisał w mediach społecznościowych burmistrz Jakub Jakubowski.

Zapewnia też, że praca nad fiszkami projektowymi nie pójdzie na marne. Ma zostać wykorzystana przy tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Radzyń Podlaski 2025–2040, a zawarte w niej pomysły znajdą swoje wdrożenie w kolejnych projektach i programach.

Nabór w Polsko-Szwajcarskim Programie Rozwoju Miast ruszył w marcu 2024 roku.

W pierwszym etapie samorządy składały wstępne propozycje projektów. Wpłynęło 119. 117 przeszło ocenę formalną. Następnie ocenę merytoryczną przeprowadzili zewnętrzni eksperci. Jej efektem jest lista rankingowa.

19 miast z najwyższą punktacją na liście rankingowej zostało teraz zaproszonych do składania Kompletnych Propozycji Projektów, czyli szczegółowych wniosków o dofinansowanie. Mają na to czas do 17 listopada 2025 roku.

Budżet programu to 327,882 mln franków szwajcarskich, czyli ok. 1,5 mld zł, w tym.