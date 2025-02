W województwie lubelskim powstanie nowy punkt paszportowy. We wtorek (26 lutego) Krzysztof Komorski podpisał w tej sprawie porozumienie z Martą Majewską - burmistrz Hrubieszowa.

Jak podkreślił wojewoda, utworzenie punktu paszportowego w Hrubieszowie to pokłosie długich rozmów z burmistrz miasta.

- Po to, by mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego nie musieli jeździć kilkudziesięciu kilometrów, aby zrealizować swoją obywatelską chęć do wyrobienia paszportu. My, jako administracja rządowa i samorządowcy, powinniśmy to im ułatwić - powiedział wojewoda podczas podpisania umowy. - Bardzo nam zależy, aby regularnie zwiększać dostęp do usług publicznych. Mówimy o tym często: przy okazji otwierania nowych punktów pogotowia ratunkowego czy terenowych biur paszportowych, podpisywania kolejnych umów w ramach programów Senior+ czy Aktywny Maluch