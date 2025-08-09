Nowość w powiatowym szpitalu. Powstanie pracownia rezonansu magnetycznego

O rozstrzygnięciu przetargu na najem ponad 200 metrów kwadratowych pomieszczeń pod pracownię rezonansu magnetycznego SP ZOZ Hrubieszów poinformował w piątek. Ma ona powstać w szpitalnym Budynku B2 przy ul. Piłsudskiego 11.

"To ważny krok w rozwoju lokalnej opieki zdrowotnej. Nowa jednostka diagnostyczna umożliwi mieszkańcom Hrubieszowa i całego powiatu wykonanie badań rezonansu magnetycznego na miejscu, bez konieczności wyjazdów do odległych ośrodków, szybszą diagnostykę i krótszy czas oczekiwania na badania, dostęp do nowoczesnego, bezpiecznego i precyzyjnego sprzętu, lepszą współpracę pomiędzy lekarzami specjalistami a diagnostami obrazowymi, co przełoży się na skuteczniejsze leczenie" - przekazano w komunikacie.

Przy okazji zapewniono, że nowa pracownia będzie wyposażona w aparaturę najwyższej klasy, a przy niej powstanie zaplecze techniczne, spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa i komfortu pacjentów.

Kto wygrał przetarg? Spółka Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej, która od lat prowadzi swoją działalność przy szpitalu "papieskim" w Zamościu. Wybór nie był skomplikowany, bo spłynęła jedna oferta. Najemca zaproponował szpitalowi w Hrubieszowie taką stawkę za metr, jaką przyjęto jako minimalną, czyli 84 zł.

W ogłoszeniu o przetargu zapisano, że umowa ma być zawarta na 10 lat, zaś najemca zobowiązuje się się nie tylko do pełnego wyposażenia pracowni w całą niezbędną aparaturę, ale również przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń.

Na wykonanie tych prac ma 4 miesiące. Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pracownia rezonansu magnetycznego przy szpitalu w Hrubieszowie powinna zacząć przyjmować pacjentów z początkiem przyszłego roku.