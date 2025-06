Do dramatycznego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Do jednego z domów weszli trzej mężczyźni w wieku 27, 28 i 38 lat oraz 18-letnia kobieta. Napastnicy zaatakowali domowników, używając siły fizycznej – uderzali ich pięściami i kopali.

O napaści powiadomił policję syn 46-letniego mężczyzny, który w wyniku ataku doznał poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala. Jego stan określono jako zagrażający życiu.

Policjanci z Janowa Lubelskiego szybko ustalili i zatrzymali sprawców. Trzej mężczyźni to mieszkańcy powiatu niżańskiego w województwie podkarpackim. Towarzyszyła im 18-letnia mieszkanka gminy Potok Wielki. Wszyscy zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, to właśnie 18-latka miała być inicjatorką ataku. Miała zaangażować swoich znajomych, by siłą „rozwiązali” konflikt między jej rodziną a rodziną pokrzywdzonego mężczyzny.

Zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia. Decyzją sądu trzej mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Wobec 18-latki prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Grozi im kara do 10 lat więzienia.