Ciągnik z beczką przejechał po człowieku. 57-latek w szpitalu

O zdarzeniu z poniedziałkowego poranka policja w Janowie Lubelskim poinformowała dzisiaj. Wypadek wydarzył się w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze.

- 57-latek podczas wykonywania prac na podwórku został przejechany przez ciągnik rolniczy z podpiętą beczką. Jak ustalili policjanci mężczyzna wykonywał prace przy wywożeniu nieczystości - przekazałaasp. sztab. Faustyna Łazur, rzeczniczka janowskiej policji.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w momencie, gdy mężczyzna napełniał beczkę, ciągnik zaczął się staczać. 57-latek próbował się ratować, wskakując do szoferki, aby zatrzymać pojazd, ale ześliznął się pod koła i został przejechany. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.