Rząd ma nową strategię walki z koronawirusem. Zmiany już od poniedziałku

Na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano w piątek strategię walki z Covid-19, opracowaną na piątą falę pandemii. W wstępnie do dokumentu zaznaczono, że to, co obecnie jest priorytetem – a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby – to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych; zwiększenie dostępności testów na Covid-19; wdrażanie rozwiązań wzmacniających opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego.

Aktualne – jak podkreślono – pozostają zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Zastosowanie, jak dodano, będą miały również rozwiązania wprowadzone na jesieni 2020 r., które sprawdziły się w poprzednich falach.

Apteki

Adam Niedzielski poinformował, że w aptekach uruchomione zostanie powszechne testowanie w kierunku SARS-CoV-2. Testy w aptekach mają być wykonywane od 27 stycznia – będą one opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie będzie na nie wymagane skierowanie.

– Każdy, kto jest zainteresowany, wypełniając formularz bądź w domu, bądź na miejscu w aptece, będzie mógł poddać się testowi i bardzo szybko zweryfikować testem antygenowym, czy jest zakażony, czy nie – powiedział Niedzielski i wskazał, że testy będą prowadzone w aptekach, które "są odpowiednio przygotowane infrastrukturalnie".

– Mówimy tutaj o sytuacji, w której musi być wydzielone pomieszczenie, muszą być zachowane pewne standardy bezpieczeństwa, ale te apteki, które w tej chwili prowadzą szczepienia – a jest ich ponad tysiąc – takie standardy spełniają, więc to są potencjalni kandydaci na przeprowadzanie właśnie tego testowania – powiedział i przyznał, że być może będzie jakiś okres przejściowy w czasie, którego farmaceuci będą musieli zorganizować odpowiednie pomieszczenia. Powiedział, że – Można zorganizować testowanie w określonych godzinach w aptekach tak, żeby nie było mieszania ruchu. Są apteki, które mogą mieć oddzielne wejścia. To jest za każdym razem kwestia organizacji – ocenił minister Niedzielski.

Kwarantanna

Minister mówił również, że podjęto decyzję o skróceniu kwarantanny do 7 dni. – Korzystamy tutaj z doświadczenia innych krajów – powiedział i wskazał, że podobne rozwiązania wprowadziły także Niemcy, Francja, Belgia, Włochy czy Grecja.

Politycy zapytani, co z osobami, które obecnie są na kwarantannie i czy zostanie ona skrócona. Jak przekazał Niedzielski, "to rozwiązanie dotyczące kwarantanny będziemy chcieli wdrożyć od poniedziałku". Dodał, że szczegółowe informacje mają się znaleźć w specjalnym komunikacie.

– Chcemy zobaczyć, czy możliwe jest technicznie, żeby skrócić tę kwarantannę, która dotyczy osób obecnie na niej przebywających – podkreślił.

– Przy tym wszystkim chcemy utrzymać możliwie wszystkie inne usługi medyczne, świadczenia medyczne tak, by nie było sytuacji, że ze względu na koronawirusa pozostała część służby zdrowia: onkologia, ortopedia i wszystkie inne – po prostu w dużym stopniu są zakłócone. Postaramy się zrobić wszystko, żeby uruchomić dodatkowe mechanizmy, które będą utrzymywały także aktywną, pozostałą część służby zdrowia – oświadczył premier Morawiecki.

Szpitale

– Piąta fala koronawirusa stała się faktem, jednak różni się od poprzednich. Wariant omikron jest bardziej zaraźliwy od innych. Każdy kraj bije rekordy zakażeń. Mierzymy się z nową sytuacją i chcemy się do niej przygotować jak najlepiej. Dlatego wprowadzamy zmiany i ulepszenia w naszej strategii walki z wirusem - napisał Morawiecki na Facebooku.

Wśród wprowadzonych zmian wymienił m.in. zwiększenie bazy łóżek dla chorych na Covid-19 - w I etapie do 40 tys., w II etapie - do 60 tys., w III etapie - hospitalizacja w każdym szpitalu w miarę zapotrzebowania.

Premier podkreślił, że zwiększone również zostaną możliwości testowania. – Wprowadzamy darmowe, opłacone przez NFZ, testy antygenowe w aptekach bez skierowania, wpisywane do systemu ewidencyjnego wjazdu do Polski - przekazał Morawiecki.

– Ograniczamy kontakty społeczne - wprowadziłem zalecenie pracy zdalnej dla wszystkich instytucji publicznych i zachęcam do tego również sektor prywatny. Bądźmy odpowiedzialni - każdy kontakt to potencjalne ryzyko zakażenia - zaapelował również szef rządu.

Premier zaznaczył, że każdy powyżej 60. roku życia, kto ma stwierdzone zakażenie koronawirusem, będzie mógł być przebadany przez lekarza POZ w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zakażenia.

Niedzielski przyznał na piątkowej konferencji prasowej, że eskalacja pandemii Covid-19 wpływa na przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia scenariusze. – Najkorzystniejsze zakładają apogeum na poziomie 60 tys. zakażeń dziennie, najgorsze nawet 140 tys. Apogeum pandemii może nastąpić w połowie lutego lub na początku marca – powiedział minister.

Jak ocenił, ryzyko wydolności systemu opieki zdrowotnej, jej naruszenia, jest w tej chwili najwyższe w przebiegu całej pandemii.

– Dlatego największym obiektem analizy jest obecnie kwestia przygotowania infrastruktury szpitalnej. Mamy tu trzy scenariusze, które w zależności od tego, jak sytuacja będzie się przekładała na hospitalizację, będą oznaczały systematyczne zwiększanie łóżek dla pacjentów covidowych – zapowiedział minister.

Szczepienia dzieci

Szef MZ Adam Niedzielski pytany był w czasie piątkowej konferencji prasowej m.in. o to, kiedy można spodziewać się możliwości podania trzeciej dawki szczepionki przeciw Covid-19 dzieciom i młodzieży. – W przyszłym tygodniu będzie mieli bardzo ważne wydarzenie w postaci dopuszczenia przez EMA (Europejską Agencję Leków) szczepień dla dzieci. Mówię tutaj o grupie najpierw 16-17, a potem grupie od 11 do 15 roku życia – powiedział.

Przypomniał, że EMA ma w poniedziałek podjąć decyzję w kwestii 16-17-latków i w piątek – dla grupy w wieku 11-15 lat.

– Jeżeli tam będą pozytywne decyzje EMA, to my nie będziemy nawet czekali na potwierdzenie Komisji Europejskiej tylko odpowiednio we wtorek i w piątek zaczniemy wystawiać skierowania, a wystawienie skierowania w gruncie rzeczy oznacza, że każdy z państwa może swoje dziecko zapisać na odpowiednie szczepienie – dodał.