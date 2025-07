Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, powołując się na dane Komisji Nadzoru Finansowego, wykazali, że aktywa emerytalne Polaków sukcesywnie rosną. Na koniec 2023 roku wartość zgromadzonych oszczędności emerytalnych na kontach wynosiła 282,9 mld zł, a na koniec 2024 r było to już 307,6 mld zł, co oznacza wzrost o 8,7 proc. r/r - podali.

Największy przyrost - jak wskazano - dotyczył środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych: ich aktywa powiększyły się z 21,8 mld zł do 30,3 mld zł, czyli o 39,0 proc. W dwucyfrowym tempie wzrosły także aktywa zgromadzone na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (o 31,8 proc. do 2,9 mld zł), Indywidualnych Kontach Emerytalnych (o 25,1 proc. do 4,6 mld zł), oraz w Pracowniczych Planach Emerytalnych (o 14,7 proc. do 3,8 mld zł). Najniższy wzrost (o 2,4 proc. do 4,9 mld zł) odnotowały aktywa zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Ekonomiści zwrócili uwagę, że choć OFE pozostają największym produktem emerytalnym w Polsce, zarządzając aktywami na kwotę 213 mld zł, to ich udział procentowy w rynku emerytalnym systematycznie maleje: z 80,4 proc. w 2020 r. do 69,3 proc. w 2024 r. „To efekt braku napływu nowych uczestników. ponieważ coraz więcej osób oszczędzających w OFE zbliża się do wieku emerytalnego, a ich środki są wypłacane z rynku kapitałowego i transferowane do ZUS na poczet przyszłej emerytury (tzw. „suwak OFE”)" - czytamy w raporcie. W konsekwencji - jak zaznaczono - OFE to jedyny instrument emerytalny z ujemnym saldem wpłat netto, czyli taki, w którym wypłaty przewyższają nowe składki, a wzrost wartości aktywów wynika wyłącznie z zysków z inwestycji. W raporcie podano, że saldo netto OFE w 2024 r. wyniosło -5,7 mld zł. Jednocześnie wpłaty netto na PPK były wyższe i wyniosły 6,6 mld zł.

Z raportu wynika, że coraz więcej Polaków oszczędza na emeryturę na rynku kapitałowym. W 2024 r. łączna liczba kont emerytalnych wzrosła o 656 tys. przy czym największy przyrost dotyczył PPK, w którym przybyło 372 tys. uczestników (głównie w ramach automatycznego zapisu). Kolejne pod względem popularności były konta IKE (169,5 tys.) oraz IKZE (109,1 tys.). Z kolei zapisy do OFE oraz PPE były marginalne i łącznie wyniosły poniżej 5,5 tys.

Według autorów umiarkowany pozostaje też poziom wypłat z PPK. Podano, że łączna skala wzrosła z 7,2 mld zł w 2023 r. do 8,7 mld zł w 2024 r, a przyrost ten wynika praktycznie w całości z rozwoju programu oraz wzrostu wynagrodzeń w gospodarce. „Kwoty wypłat jako procent nowych składek wzrosły z 21,6 proc. do 22,4 proc., a w odniesieniu do aktywów netto zgromadzonych w PPK spadły z 7,1 proc. do 6,4 proc. " - czytamy w raporcie. Autorzy publikacji dodali, że choć przedwczesne wypłaty nie są w interesie oszczędzających, to pozostają ich prawem, które pozwala budować zaufanie do PPK. (PAP)