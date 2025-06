40 nowych samolotów dla LOT. To największa inwestycja polskiego przewoźnika

Przedstawiciele PLL LOT i Airbusa ogłosili zawarcie kontraktu w poniedziałek (16 czerwca) podczas targów lotniczych „Paris Air Show”.

Zamówienie obejmuje dostawę 40 maszyn w dwóch wersjach: -100 i -300 w latach 2027-2031, oraz opcję na prawo zakupu kolejnych 44 samolotów.

Jak poinformował LOT, pierwsze samoloty dołączą do floty przewoźnika w 2027 roku, a docelowo flota do obsługi połączeń regionalnych, po wycofaniu starszej generacji maszyn, będzie składać się wyłącznie z samolotów typu Airbus A220-100 i -300.

„Pozwoli to na uproszczenie planowania rejsów i zapewni wysoką sprawność operacyjną” - podkreślił przewoźnik.

– To największa w historii inwestycja polskiego narodowego przewoźnika; budujemy lidera transportu lotniczego w Europie – ocenił premier Donald Tusk na portalu X.

Airbus A220

(znany wcześniej pod nazwą Bombardier CSeries) to rodzina dwusilnikowych wąskokadłubowych samolotów pasażerskich średniego zasięgu sprzedawanych przez koncern Airbus, ale zaprojektowanych i pierwotnie zbudowanych przez kanadyjskiego producenta Bombardier Aerospace. Airbus A220-100, mieszczący od 108 do 133 miejsc odbył dziewiczy lot 16 września 2013 roku. Model A220-300, mieszczący od 130 do 160 miejsc pierwszy lot miał 27 lutego 2015 roku.

Airbus A220 to samolot wąskokadłubowy. Wersja A220-100, w zależności od konfiguracji miejsc w kabinie, może zabierać od 108 do 133 pasażerów, natomiast A220-300 od 130 do 160 osób. W obu wersjach wykorzystywane są silniki kanadyjskiego producenta Pratt&Whitney PW1500G, cechujące się niskim zużyciem paliwa. Mniejsza wersja samolotu ma nominalny zasięg 6 667 km, natomiast większa: 6 297 km.

A220 w obu wersjach eksploatuje obecnie 20 przewoźników komercyjnych. Najwięcej tych maszyn jest we flocie Delta Air Lines (USA) – 79 sztuk, airBaltic (Łotwa) – 50, JetBlue Airways (USA) – 47 i Air France – 44.

A220 jest uważany za bezpieczny; nigdy nie doszło do katastrofy z udziałem tej maszyny. Najpoważniejszy incydent miał miejsce 23 grudnia 2024 roku. W A220-300 linii Swiss International Air Lines podczas lotu z Bukaresztu do Zurychu uległ awarii silnik, w wyniku czego doszło do pożaru w kabinie. Maszyna lądowała awaryjnie w austriackim Grazu, gdzie ewakuowano pasażerów.

Airbus w Polsce

Część produkcji dla Airbusa realizowana jest w Polsce. Na warszawskim Okęciu w zakładzie Maintenance, Repair and Overhaul powstają struktury nośne dla samolotów A330 oraz wiązki elektryczne dla A320 i A330, a w Polskich Zakładach Lotniczych, również na Okęciu, produkowana jest blisko połowa elementów lekkich samolotów transportowych C295. W łódzkim biurze Airbus Helicopters projektowane są elementy śmigłowców. W Gdańsku znajduje się firma NAVBLUE, będąca spółką zależną Airbusa. Specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania umożlwiającego m.in. zarządzanie ruchem lotniczym.