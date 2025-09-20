Atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

– Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości – przekazało DORSZ w komunikacie.

Jak podkreślono, podjęte kroki miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa w rejonach graniczących z zagrożonymi obszarami. Dowództwo zaznaczyło również, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki „pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji”.

Na niebie można było jeszcze dostrzec tankowiec, który wspierał latającą parę myśliwców dyżurnych.

Po godzinie 7 rano w sobotę DORSZ poinfomowało, że zakończono operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.

– Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nasze działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru – przekazało DORSZ w komunikacie.

Jednocześnie wojsko podkreśliło, że sytuacja u naszego wschodniego sąsiada jest stale monitorowana, a Polska pozostaje w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa własnej przestrzeni powietrznej.