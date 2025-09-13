Już po awarii systemu płatności bezgotówkowych

Zakończyła się awaria systemu eService; wszystkie funkcjonalności działają już poprawnie - poinformowała ok. godz. 15 firma zajmująca się płatnościami elektronicznymi. Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na atak z zewnątrz; szef resortu finansów zapowiada, że przyczyny awarii będą wyjaśnione.
Przypomnijmy, że w komunikacie opublikowanym tuż przed godz. 14 w serwisie Facebook firma e-Service przekazała klientom informację o awarii.
„Drodzy Klienci, wystąpiła awaria w działaniu usług płatności bezgotówkowych. Tuż po jej zdiagnozowaniu rozpoczęliśmy intensywne prace nad przywróceniem pełnej sprawności systemu.Nasz zespół techniczny pracuje nad rozwiązaniem tak szybko, jak to możliwe” - brzmi jego fragment.
Firma zapewniła, że będzie na bieżąco informować o postępach tych prac i przeprosiła za niedogoności.
Informację jako pierwsze podało radio RMF FM.
Firma eService jest agentem rozliczeniowym w Europie Środkowej, dostarczającym rozwiązania dla transakcji bezgotówkowych, tj. terminale płatnicze, płatności online dla sklepów internetowych oraz usługi rozliczania kart płatniczych. Prowadzi działalność w 12 krajach kontynentu.