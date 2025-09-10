Brytyjski minister obrony: rozważamy opcję wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską

Brytyjski minister zwrócił się do Polaków słowami: Jako wasz sojusznik w NATO, będziemy was wspierać. Nasi polscy przyjaciele, (...) dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo waszemu narodowi.

Minister zapytany o to, co Wielka Brytania konkretnie zrobi, aby wesprzeć Polskę, zasugerował potencjalną rolę Królewskich Sił Powietrznych (RAF). Nawiązał w ten sposób do wcześniejszej służby brytyjskiego lotnictwa w Europie Środkowej i Wschodniej.

Healey przypomniał, że jeszcze sześć tygodni temu sześć samolotów Typhoon oraz 200 osób personelu, będących częścią brytyjskiego komponentu misji NATO, monitorowało przestrzeń powietrzną nad Polską.

– W tej chwili w Polsce stacjonuje 300 żołnierzy brytyjskich, którzy wzmacniają (zdolności) odstraszania NATO, a także (potencjał) odstraszania i obrony Polski. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy jako część NATO - w ramach zbiorowej odpowiedzi, o którą Polska prosiła nas, swoich sojuszników z NATO – dodał Healey.

– Dziś, jako pięć państw, mówimy do przywódcy Rosji Władimira Putina: (rosyjska) agresja służy jedynie wzmocnieniu jedności między naszymi państwami NATO. Wasza agresja służy jedynie wzmocnieniu naszej determinacji, by stanąć po stronie Ukrainy – zadeklarował brytyjski polityk.

W opinii brytyjskiego ministra działania Kremla „przypominają, że bezpieczna Europa potrzebuje silnej Ukrainy i że bezpieczeństwo Europy zaczyna się w Ukrainie”.

John Healey dodał, że obecnie nie należy oceniać, czy atak Rosji stanowił próbę przetestowania obrony powietrznej NATO, ponieważ „nie ma jednoznacznej oceny, jaki był cel (nalotu) dronów”.