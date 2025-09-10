Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. środa, 10 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie
Zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Reaguje NATO i UE. Jest też oświadczenie rosyjskiego MON

Kraj Świat

Dzisiaj
17:05
Strona główna » Kraj Świat

Brytyjski minister obrony: rozważamy opcję wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską

Udostępnij 0 A A
Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey
Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey (fot. PAP/EPA/NEIL HALL)

Zwróciłem się do brytyjskich sił zbrojnych z prośbą o rozważenie opcji wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską – oznajmił w środę minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podczas konferencji kończącej szczyt Grupy E5, w skład której wchodzą Polska, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Brytyjski minister zwrócił się do Polaków słowami: Jako wasz sojusznik w NATO, będziemy was wspierać. Nasi polscy przyjaciele, (...) dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo waszemu narodowi.

Minister zapytany o to, co Wielka Brytania konkretnie zrobi, aby wesprzeć Polskę, zasugerował potencjalną rolę Królewskich Sił Powietrznych (RAF). Nawiązał w ten sposób do wcześniejszej służby brytyjskiego lotnictwa w Europie Środkowej i Wschodniej.

Healey przypomniał, że jeszcze sześć tygodni temu sześć samolotów Typhoon oraz 200 osób personelu, będących częścią brytyjskiego komponentu misji NATO, monitorowało przestrzeń powietrzną nad Polską.

– W tej chwili w Polsce stacjonuje 300 żołnierzy brytyjskich, którzy wzmacniają (zdolności) odstraszania NATO, a także (potencjał) odstraszania i obrony Polski. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy jako część NATO - w ramach zbiorowej odpowiedzi, o którą Polska prosiła nas, swoich sojuszników z NATO – dodał Healey.

– Dziś, jako pięć państw, mówimy do przywódcy Rosji Władimira Putina: (rosyjska) agresja służy jedynie wzmocnieniu jedności między naszymi państwami NATO. Wasza agresja służy jedynie wzmocnieniu naszej determinacji, by stanąć po stronie Ukrainy – zadeklarował brytyjski polityk.

W opinii brytyjskiego ministra działania Kremla „przypominają, że bezpieczna Europa potrzebuje silnej Ukrainy i że bezpieczeństwo Europy zaczyna się w Ukrainie”.

John Healey dodał, że obecnie nie należy oceniać, czy atak Rosji stanowił próbę przetestowania obrony powietrznej NATO, ponieważ „nie ma jednoznacznej oceny, jaki był cel (nalotu) dronów”.

Pierwsze BLSU KUNA trafiły do 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Pierwsze BLSU KUNA trafiły do 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

43,7 miliarda euro na polskie zbrojenia. Polska największym beneficjentem SAFE

43,7 miliarda euro na polskie zbrojenia. Polska największym beneficjentem SAFE

Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne: F-35

Holenderskie F-35 w na polskim niebie. Sojusznicy wsparli polskie lotnictwo w zwalczaniu dronów

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Wielka Brytania NATO dron Wojsko Polskie rosyjskie drony atak dronów

Pozostałe informacje

Sikorski: potrzebujemy więcej obrony powietrznej i presji na agresora

Sikorski: potrzebujemy więcej obrony powietrznej i presji na agresora

Musimy utrzymać liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce. Potrzebujemy również dodatkowych środków obrony powietrznej, aby chronić naszą przestrzeń powietrzną, czyli przestrzeń powietrzną NATO i przestrzeń powietrzną UE – mówił wicepremier Radosław Sikorski w wywiadzie dla CNN. Ocenił też, że Władimir Putin kpi z wysiłków Donalda Trumpa na rzecz pokoju.
Wohyńm miejsce upadku styropianowego drona; nie wiadomo jeszcze jakiego typu

Prokuratora zidentyfikowała trzy drony, które spadły na Lubelszczyźnie

Spośród znalezionych na Lubelszczyźnie szczątków dronów, trzy zidentyfikowano jako drony typu Gerbera. Nie znaleziono materiałów wybuchowych.
Wiktor Przyjemski błyskawicznie wraca do zdrowia. "Na pewno zobaczymy go w Vojens"

Wiktor Przyjemski błyskawicznie wraca do zdrowia. "Na pewno zobaczymy go w Vojens"

Znakomite wieści z obozu Orlen Oil Motoru Lublin. Wedle informacji jakie przekazał prezes Jakub Kępa Wiktor Przyjemski jest coraz bliżej powrotu do ścigania w kluczowych momentach obecnego sezonu
Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey

Brytyjski minister obrony: rozważamy opcję wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską

Zwróciłem się do brytyjskich sił zbrojnych z prośbą o rozważenie opcji wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską – oznajmił w środę minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podczas konferencji kończącej szczyt Grupy E5, w skład której wchodzą Polska, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy.
Z lewej mapa województwa lubelskiego z zaznaczonymi, potwierdzonymi miejscami znalezienia dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Po prawej - części drona znalezione na polu w Wohyniu w radzyńskim, ok. 100 metrów od zabudowań mieszkalnych
RAPORT
galeria

To tutaj spadły drony. Jeden wleciał prawie 300 km w głąb Polski

W nocy z wtorku na środę, 10 września, znad Ukrainy i Białorusi do Polski wleciało 19 wojskowych bezzałogowców. Obiekty lub ich szczątki w większości spadły na pola. Jeden uderzył w dom mieszkalny, w którym znajdowały się dwie osoby. Rząd potwierdza trzy zestrzelenia obcych maszyn. Służby pozostają w stanie gotowości.

Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne: F-35

Holenderskie F-35 w na polskim niebie. Sojusznicy wsparli polskie lotnictwo w zwalczaniu dronów

Lotnictwo sojuszników z NATO – w tym holenderskie F-35 i natowski tankowiec powietrzny – wsparło polskie Siły Powietrzne podczas misji zabezpieczania polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z wtorku na środę, która była dla polskiego i natowskiego wojska bezprecedensowym wyzwaniem.
Aleksandra Rudzka z Orlen Oil Motoru Lublin nową Miss Startu Ekstraligi

Aleksandra Rudzka z Orlen Oil Motoru Lublin nową Miss Startu Ekstraligi

Za kilkanaście dni Orlen Oil Motor Lublin rozpocznie batalię o obronę kolejnego mistrzowskiego tytułu, ale jego przedstawicielka już teraz odniosła ogromny sukces. Aleksandra Zawadzka wygrała bowiem tegoroczną edycję Miss Startu Speedway Ekstraligi
Mniszków (pow. opoczyński) i miejsce upadku rosyjskiego drona

Dobrzyński: Jedyne prawdziwe informacje to te, które pochodzą z oficjalnych polskich źródeł

To jest bzdura, to jest fejk, to jest atak dezinformacji na Polskę – podkreśla rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, ostrzegając przed informacjami, filmikami i zdjęciami, które mają na celu dezinformację.
Krzywowierzba-Kolonia: służby w miejscu upadku rosyjskiego drona

Na wniosek Polski: konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego

Na wniosek Polski odbyły się konsultacje w ramach art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego – przekazał w środę po południu rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej o formalnym wniosku o konsultacje z sojusznikami po naruszeniach polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony informował premier Donald Tusk.
Dlaczego warto nowoczesny hosting z LiteSpeed?

Dlaczego warto nowoczesny hosting z LiteSpeed?

Współczesne strony internetowe wymagają nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które zapewnią im przewagę konkurencyjną. LiteSpeed Web Server to technologia, która rewolucjonizuje sposób, w jaki postrzegamy wydajność i niezawodność hostingu. Dla właścicieli stron WordPress szukających szybkiego i stabilnego rozwiązania, szybki hosting WordPress oparty na LiteSpeed może okazać się kluczowym elementem sukcesu online, szczególnie w kontekście najnowszych danych pokazujących, że 40% użytkowników porzuca witrynę ładującą się dłużej niż 3 sekundy.

Jak wybrać etui, które pasuje do Twojego tempa życia

Jak wybrać etui, które pasuje do Twojego tempa życia

Wybór odpowiedniego zabezpieczenia dla laptopa to znacznie więcej niż tylko kwestia estetyki – to decyzja, która wpływa na komfort i organizację każdego dnia. Idealny pokrowiec powinien być niczym dobrze dopasowany partner, który dotrzymuje Ci kroku, niezależnie od tego, czy spędzasz dzień na uczelni, czy podróżujesz między spotkaniami biznesowymi. Zrozumienie własnych potrzeb jest pierwszym krokiem do znalezienia rozwiązania, które połączy niezawodną ochronę z maksymalną funkcjonalnością, stając się nieodłącznym elementem Twojego stylu.
Wojewoda lubelski postawił wszystkie sztaby kryzysowe w stan najwyższej gotowości

Wojewoda lubelski postawił wszystkie sztaby kryzysowe w stan najwyższej gotowości

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski polecił, by wszystkie sztaby zarządzania kryzysowego w województwie były w najbliższym czasie w najwyższym stanie gotowości. Takie informacje przekazał w środę na briefingu. Zaapelował też, by nie ulegać i nie powielać dezinformacji.

Jak wprowadzić coboty i automatyzację produkcji krok po kroku – kompleksowy przewodnik

Jak wprowadzić coboty i automatyzację produkcji krok po kroku – kompleksowy przewodnik

Automatyzacja i roboty współpracujące coraz częściej stają się nieodłącznym elementem nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Wdrożenie takich rozwiązań wymaga jednak przemyślanej strategii. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku!
Atak dronów. Kolejny samorząd apeluje do mieszkańców

Atak dronów. Kolejny samorząd apeluje do mieszkańców

Kolejne samorządy apelują do mieszkańców. W swoich komunikatach odnoszą się do nocnego ataku rosyjskich dronów na Polskę.
Ewakuacja w porcie lotniczym Lublin
galeria

Ewakuacja w porcie lotniczym Lublin

Dzisiaj w południe zarządzono ewakuację w porcie lotniczym Lublin. Nie ma to jednak związku z nocnym atakiem rosyjskich dronów na Polskę.

Najnowsze
Sikorski: potrzebujemy więcej obrony powietrznej i presji na agresora

18:35 Sikorski: potrzebujemy więcej obrony powietrznej i presji na agresora

18:27

Prokuratora zidentyfikowała trzy drony, które spadły na Lubelszczyźnie

17:12

Wiktor Przyjemski błyskawicznie wraca do zdrowia. "Na pewno zobaczymy go w Vojens"

17:05

Brytyjski minister obrony: rozważamy opcję wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską

15:41

To tutaj spadły drony. Jeden wleciał prawie 300 km w głąb Polski

15:37

Holenderskie F-35 w na polskim niebie. Sojusznicy wsparli polskie lotnictwo w zwalczaniu dronów

15:31

Aleksandra Rudzka z Orlen Oil Motoru Lublin nową Miss Startu Ekstraligi

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Sikorski: potrzebujemy więcej obrony powietrznej i presji na agresora

Sikorski: potrzebujemy więcej obrony powietrznej i presji na agresora

Wohyńm miejsce upadku styropianowego drona; nie wiadomo jeszcze jakiego typu

Prokuratora zidentyfikowała trzy drony, które spadły na Lubelszczyźnie

Wiktor Przyjemski błyskawicznie wraca do zdrowia. "Na pewno zobaczymy go w Vojens"

Wiktor Przyjemski błyskawicznie wraca do zdrowia. "Na pewno zobaczymy go w Vojens"

Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey

Brytyjski minister obrony: rozważamy opcję wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską

Z lewej mapa województwa lubelskiego z zaznaczonymi, potwierdzonymi miejscami znalezienia dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Po prawej - części drona znalezione na polu w Wohyniu w radzyńskim, ok. 100 metrów od zabudowań mieszkalnych
galeria

To tutaj spadły drony. Jeden wleciał prawie 300 km w głąb Polski

Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne: F-35

Holenderskie F-35 w na polskim niebie. Sojusznicy wsparli polskie lotnictwo w zwalczaniu dronów

Sikorski: potrzebujemy więcej obrony powietrznej i presji na agresora

Sikorski: potrzebujemy więcej obrony powietrznej i presji na agresora

Wohyńm miejsce upadku styropianowego drona; nie wiadomo jeszcze jakiego typu

Prokuratora zidentyfikowała trzy drony, które spadły na Lubelszczyźnie

Wiktor Przyjemski błyskawicznie wraca do zdrowia. "Na pewno zobaczymy go w Vojens"

Wiktor Przyjemski błyskawicznie wraca do zdrowia. "Na pewno zobaczymy go w Vojens"

Minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey

Brytyjski minister obrony: rozważamy opcję wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską

Z lewej mapa województwa lubelskiego z zaznaczonymi, potwierdzonymi miejscami znalezienia dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Po prawej - części drona znalezione na polu w Wohyniu w radzyńskim, ok. 100 metrów od zabudowań mieszkalnych
galeria

To tutaj spadły drony. Jeden wleciał prawie 300 km w głąb Polski

Królewskie Holenderskie Siły Powietrzne: F-35

Holenderskie F-35 w na polskim niebie. Sojusznicy wsparli polskie lotnictwo w zwalczaniu dronów

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
galeria
film

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Nadchodzi jesień
film

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

film
Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów