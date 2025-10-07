Hołownia: wybór nowego marszałka Sejmu po mojej rezygnacji: 19 listopada

– Umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu – poinformował Hołownia podczas wtorkowego briefingu.

Jak dodał, w dniu wskazanym w umowie koalicyjnej nie zaplanowano posiedzenia Sejmu. – Umówiliśmy się z marszałkiem Czarzastym, że nie będziemy zwoływać dodatkowego posiedzenia tylko dla powołania marszałka – wyjaśnił.

Zmiana w zgodzie z umową koalicyjną

Zgodnie z ustaleniami koalicji rządzącej, Hołownia pełni funkcję marszałka do 13 listopada 2025 r., a od następnego dnia jego miejsce zajmie Włodzimierz Czarzasty. Hołownia zaznaczył, że warunkiem zachowania równowagi w koalicji jest także nominacja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz – rekomendowanej przez Polskę 2050 – na stanowisko minister funduszy i polityki regionalnej.

– Jeżeli Lewica ma mieć marszałka i wicepremiera, to my też nie możemy zostać po prostu z samymi ministrami i ewentualnie jednym wicemarszałkiem – stwierdził lider Polski 2050.

Hołownia chce zostać wicemarszałkiem

Po złożeniu rezygnacji Szymon Hołownia zamierza dalej pracować w prezydium Sejmu.

– Jeżeli będzie taka wola posłów, to ja poddam swoją kandydaturę jako potencjalny wicemarszałek, ale podchodzę do tego z dużą pokorą, bo wiem, że to różnie z tymi głosowaniami poselskimi bywa – powiedział.

Hołownia zapewnił jednocześnie, że nie wejdzie do rządu – ani jako minister, ani jako wicepremier. – Nie, nie wejdę do rządu. Przecież mówiłem o tym tyle razy. Zdania w tej sprawie nie zmieniłem – przypomniał.

Możliwa kariera międzynarodowa

Pod koniec września Hołownia poinformował w mediach społecznościowych, że złożył aplikację w naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ Antonia Guterresa na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Źródło: PAP