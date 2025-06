Izrael kontra Iran: Ataki i wezwania do ewakuacji

Zniszczona rafineria na północny zachód od Teheranu, Iran, 16 czerwca. Izrael i Iran wymieniają ogień od czasu, gdy Izrael rozpoczął ataki na Iran 13 czerwca w ramach operacji „Rising Lion”

(fot. PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Siły Obronne Izraela (IDF) wzywają do ewakuacji dużego obszaru w północnej części stolicy Iranu.

Irańska Gwardia Rewolucyjna wezwała mieszkańców Tel Awiwu do jak najszybszej ewakuacji. A USA wysyłają dodatkowy lotniskowiec na Bliski Wschód i dużą liczbę powietrznych tankowców do Europy.

