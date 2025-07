Ozzy Osbourne nie żyje. Legendarny wokalista zamarł w wieku 76 lat

Jeszcze kilkanaście dni temu miliony ludzi oglądało Back to the Beginning; pożegnalny koncert Black Sabbath z udziałem wielu zaproszonych gwiazd.

5 lipca w w Villa Park w Aston w Birmingham w Anglii (niedaleko miejsca, w którym powstał Blask Sabbath w 1968 roku) po raz ostatni wystąpił Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward.

Ozzy Osbourne, który z powodu zaawansowanej choroby Parkinsona nie mógł już chodzić, śpiewał, siedząc na specjalnie przygotowanym tronie tronie.

Ozzy Osbourne (John Michael Osbourne) urodził się 3 grudnia 1948 w Birmingham. Zdobywca pięciu nagród Grammy (dwóch wraz z zespołem i trzech podczas kariery solowej. Od 1980 roku prowadzi karierę solową.. W 2024 wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy.

W 1968 roku Osbourne i jego były szkolny kolega Tony Iommi założyli zespół. Wkrótce dołączyli : Bill Ward i Geezer Butler. Tak powstała grupa Black Sabbath.

Debiutancki album formacji – zatytułowany Black Sabbath – ukazał się 13 lutego 1970 roku. Następny album – Paranoid – wydany tego samego roku odniósł sukces w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

W 1979 roku Ozzy odszedł z zespołu i zaczął karierę solową. 20 września 1980 roku do sprzedaży trafił jego debiutancki album Blizzard of Ozz. W sumie nagrał 13 albumów (a z Black Sabbath: 9)