Protest przeciwko zapisowi nazwiska polskiej noblistki na euro

EBC przygotowuje nową serię banknotów euro. Rozważane są – jak podaje superbiz.se.pl – dwa tematy: ptaki i rzeki oraz europejska kultura. W tej drugiej kategorii znalazła się dwukrotna polska noblistka Maria Skłodowska-Curie.

Nazwisko Polski bez polskiego członu

Wizerunek Polki pojawiłby się na awersie banknotu o nominale 20 euro. Problem pojawił się jednak przy zapisie jej nazwiska. W komunikacie banku użyto formy „Marie Curie (z domu Skłodowska)”, a więc bez polskiego członu.

Przeciwko temu zaprotestował polski rząd. Do szefowej EBC Christine Lagarde trafił list Marcina Kulaska, szefa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czytamy w nim – relacjonuje portal – że wybór pełnego imienia i nazwiska, czyli Maria Skłodowska-Curie, nie jest tylko kwestią formalną. To „symbol uznania dla naszej wspólnej europejskiej tożsamości, historii i dziedzictwa”.

Jeszcze nie wiadomo, czy Polka trafi na banknot

Europejski Bank Centralny przekazał PAP, że użyty w komunikacji zapis „Maria Curie (z domu Skłodowska)” jest jedynie wersją tymczasową. Nie miała ona rozstrzygać o pochodzeniu naukowczyni.

Poza tym decyzja, czy wizerunek polskiej noblistki w ogóle pojawi się na banknocie, zależy od tego, jaki będzie motyw przewodni nowej serii banknotów. A decyzja w tej sprawie zapadnie do końca 2026 roku.

Jeżeli okaże się, że Maria Skłodowska-Curie trafi na banknot, to zapis nazwiska na banknocie zostanie ustalony po konsultacjach.

żródło: News4Media