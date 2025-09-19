Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Przestrzeń NATO naruszona przez rosyjskie MiG-i. Estonia chce konsultacji

MiG-31 to radziecki, dwumiejscowy, naddźwiękowy ciężki myśliwiec przechwytujący. Trzy takie maszyny dzisiaj naruszyły estońskie niebo
MiG-31 to radziecki, dwumiejscowy, naddźwiękowy ciężki myśliwiec przechwytujący. Trzy takie maszyny dzisiaj naruszyły estońskie niebo (fot. wikipedia commons)

Dzisiaj rano trzy rosyjskie samoloty wojskowe MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii. Władze tego bałtyckiego kraju złożą wniosek o uruchomienie artykułu czwartego Paktu Północnoatlantyckiego.

Do zdarzenia doszło dzisiaj rano w pobliżu wyspy Vaindloo w Zatoce Fińskiej. Rosyjskie samoloty po przekroczeniu granicy przestrzeni powietrznej Estonii, a także granicy NATO, przebywały w niej około 12 minut. Zainterweniowały myśliwice patrolujące niebo nad tym krajem należące do sojuszu. Gdy te nadleciały, rosyjskie MiG-zawróciły w kierunku swojego kraju.

Jak informuje PAP, Estonia zdecydowała się złożyć wniosek na podstawie art. 4 paktu, czyli sojuszniczych konsultacji w sprawie tego incydentu. Dzisiaj na X poinformował o tym premier Estonii, Kristen Michal.

- Taka ingerencja jest całkowicie nie do zaakceptowania. Rząd Estonii podjął decyzję o złożeniu wniosku o konsultacje na podstawie art. 4 NATO - napisał. Wcześniej w odpowiedzi na to zdarzenie estońskie władze wezwały do swojego MSZ charge d'affaires Rosji.

To już drugi raz w tym miesiącu, gdy państwo Paktu Północnoatlantyckiego potrzebuje konsultacji w ramach artykułu czwartego. Ostatnio po nocy z 9 na 10 września na taki krok zdecydowała się Polska. Tamtej nocy i poranka, polską przestrzeń naruszyło ponad 20 styropianowych dronów-wabików bez ładunków wybuchowych. Część z nich została zestrzelona przy wsparciu sojuszniczego lotnictwa.

Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich i Sekretarz generalny NATO Mark Rutte na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

Po rosyjskich dronach nad Polską, NATO uruchamia „Wschodnią Straż”

Eurofighter Typhoon FGR4 w barwach RAF
WSCHODNIA STRAŻ

Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

AZS AWF Biała Podlaska doznał wysokiej porażki w Łodzi

I Liga Centralna Piłkarzy Ręcznych: wysoka porażka AZS AWF Biała Podlaska w Łodzi

W meczu drugiej kolejki AZS AWF Biała Podlaska przegrał na wyjeździe z Grot Blachy Pruszyński Anilaną Łódź 21:29
Wizualizacja Koziołka Leo

Messi w Lublinie? Na razie mosiężny, w przyszłości może prawdziwy!

Co łączy Leo Messiego z Lublinem? Teoretycznie nic. Ale to właśnie osoba słynnego argentyńskiego piłkarza stała się inspiracją dla powstania nowej, już trzynastej rzeźby w ramach „Szlaku Koziołka Lubelskiego”. Koziołek Leo już tej jesieni zostanie jedną z atrakcji turystycznych naszego miasta.

W połowie lipca br. reprezentacja Padwy złożyła wizytę prezydentowi miasta, by podziękować za wsparcie w poprzednim sezonie. Do pamiątkowego zdjęcia pozowano z koszulkami, na których było logo miasta, a także promującymi Zamość klubowymi szalikami i plakatami
Zamość

Miasto chce płacić klubom za promocję. Ile? Nie wiadomo

Logo miasta wszędzie, gdzie się da. Oprócz tego filmiki prezentujące zawodników, ale z ważnymi dla miasta miejscami w tle. Cykliczne materiały wideo z lokalizacjami kluczowymi m.in. pod względem inwestycyjnym. Tak Zamość chce się promować poprzez sport. Wykonawców szuka w przetargu.
Różowa wstążka przypomniała o profilaktyce – Lublin maszerował dla zdrowia kobiet
Różowa wstążka przypomniała o profilaktyce – Lublin maszerował dla zdrowia kobiet

Różowy kolor wypełnił centrum Lublina, niosąc ze sobą ważne przesłanie – troskę o zdrowie i życie kobiet. Marsz był nie tylko gestem solidarności z osobami zmagającymi się z nowotworem piersi, ale także apelem o regularne badania i czujność onkologiczną.
Zamoy świętuje urodziny. Z wielkim rozmachem i przytupem
Zamoy świętuje urodziny. Z wielkim rozmachem i przytupem

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie obchodzi w tym roku swoje 110-lecie. Szkoła, która przez dekady doczekała się wielu wybitnych absolwentów, szykuje wyjątkowe uroczystości.
Chełmski ratusz znalazł sposób na obniżenie bezrobocia w mieście

Pośredniak za drogi dla Chełma? Miasto może powołać własny urząd pracy

Ponad 2,5 mln zł rocznie – tyle Chełm dopłaca dziś do Powiatowego Urzędu Pracy. Miasto mówi dość. W środę radni zdecydują, czy powołać Miejski Urząd Pracy, który miałby odpowiadać wyłącznie na potrzeby mieszkańców Chełma.
Jedna wiadomość uratowała życie 18-latka

Jedna wiadomość uratowała życie 18-latka

Niepokojąca wiadomość od internetowego znajomego mogła zakończyć się tragedią. 20-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego powiadomiła policjantów, że młody mężczyzna zasugerował jej zamiar targnięcia się na życie. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć tragedii.

Po feralnym remisie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki Branislav Spacil i jego koledzy zagrają u siebie z Wisłą Kraków

Górnik Łęczna w niedzielę będzie gościć u siebie lidera Betclic I Ligi

W 10. kolejce Górnika Łęczna czeka jeden z najtrudniejszych meczów w tym sezonie. O godzinie 14.30 zielono-czarni zmierzą się u siebie z zajmującą pierwsze miejsce w stawce Wisłą Kraków
Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Dzisiaj na placu Litewskim w Lublinie, podczas uroczystego apelu, świętowano 10. rocznicę utworzenia Litewska-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Była msza, przemowy i defilada.

Pies pana Arkadiusza
Lublin

Co zabiło psa na Gospodarczej w Lublinie? „Kumpel” czeka na sekcję

W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy bulwersującą sprawę śmierci psa. Kumpel, bo tak wabił się czworonożny przyjaciel pana Arkadiusza, padł przy ogrodzeniu kościoła na Gospodarczej w Lublinie. Wcześniej miało być słychać strzały.
Lokalizacja napisu- na parkingu przy stadionie
Biała Podlaska

Wielki napis z nazwą miasta przy stadionie. "Symbol przyciągnie turystów"

Przestrzenny napis „Biała Podlaska” stanie w pobliżu miejskiego stadionu. Urzędnicy szukają teraz wykonawcy.

W sezonie 2025/2026 AZS AWF Biała Podlaska prowadził będzie Łukasz Kandora

AZS AWF Biała Podlaska zaczyna sezon, Padwa Zamość kontra Nielba

AZS AWF Biała Podlaska zainauguruje nowy sezon wyjazdowym spotkaniem w Łodzi z Grot Blachy Pruszyński Anilaną. Drugi mecz w rozgrywkach czeka w sobotę KPR Padwę Zamość.
AZS AWF Biała Podlaska doznał wysokiej porażki w Łodzi

21:50 I Liga Centralna Piłkarzy Ręcznych: wysoka porażka AZS AWF Biała Podlaska w Łodzi

21:20

Przestrzeń NATO naruszona przez rosyjskie MiG-i. Estonia chce konsultacji

18:35

Miasto chce płacić klubom za promocję. Ile? Nie wiadomo

18:00

Różowa wstążka przypomniała o profilaktyce – Lublin maszerował dla zdrowia kobiet

17:20

Zamoy świętuje urodziny. Z wielkim rozmachem i przytupem

16:47

Pośredniak za drogi dla Chełma? Miasto może powołać własny urząd pracy

16:43

Jedna wiadomość uratowała życie 18-latka

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

