Robert Redford nie żyje. Legendarny aktor zmarł w wieku 89 lat

Charles Robert Redford – amerykański aktor, reżyser i producent filmowy – urodził się 18 sierpnia 1936 roku w Santa Monica. Po ukończeniu szkoły średniej Van Nuys High School w Los Angeles uczył się malarstwa w The Pratt Institute of Art oraz uczęszczał do American Academy of Dramatic Arts w Nowym Jorku.

W tym czasie wystąpił w broadwayowskiej sztuce Tall Story (1959). Pojawił się potem na małym ekranie w jednym z odcinków serialu telewizyjnego ABC Maverick (1960) z Jamesem Garnerem. Na dużym ekranie zadebiutował w 1960 roku rolą baseballisty w komedii Duby smalone u boku Anthony’ego Perkinsa i Jane Fondy.

Uznanie widzów, krytyków i status jednej z największych gwiazd Hollywoodu zdobył rola Sundance'a Kida w westernie Butch Cassidy i Sundance Kid w 1969 roku. Zagrał potem w kilkunastu filmach, które przeszły do historii kina, takich jak • Żądło • Wielki Gatsby • Trzy dni Kondora • O jeden most za daleko • Urodzony sportowiec • Pożegnanie z Afryką.

Jako reżyser zadebiutował w 1980 roku filmem Zwyczajni ludzie (Ordinary People), za który został uhonorowany Oscarem i Złotym Globem.

7 sierpnia 2018 Robert Redford poinformował o zakończeniu kariery aktorskiej.