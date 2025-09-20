Robiąc przegląd auta trzeba głębiej sięgnąć do kieszeni

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że dotychczasowe stawki obowiązywały od ponad 20 lat i należały do najniższych w Europie. Podwyżki mają urealnić koszty funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, uwzględniając m.in. wynagrodzenia diagnostów, utrzymanie nieruchomości i mediów oraz bieżącą eksploatację urządzeń, ich legalizację, przeglądy i naprawy.

Nowe stawki obejmują także inne pojazdy. Badanie techniczne motocykli i ciągników rolniczych kosztuje teraz 94 zł, motorowerów – 76 zł. Samochody ciężarowe i specjalne oraz ciągniki siodłowe o DMC 3,5–16 t muszą liczyć się z opłatą 234 zł, a powyżej 16 t – 269 zł. W przypadku przyczep ciężarowych i specjalnych do 3,5 t opłata wynosi 119 zł.

Zmieniły się również stawki za badania specjalistyczne. Instalacja do zasilania gazem kosztuje 96 zł, co oznacza, że w przypadku samochodu osobowego z takim systemem badanie techniczne wyniesie łącznie 245 zł.

Źródło: PAP