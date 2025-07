Sąd Najwyższy rozpatruje ważność wyborów prezydenckich z 2025 roku

Posiedzenie prowadzi prezes izby Krzysztof Wiak, a sprawozdawcą jest sędzia Maria Szczepaniec. Spotkanie ma charakter jawny i jest transmitowane przez media. Obecność tak wysokich rangą przedstawicieli – w tym Prokuratora Generalnego oraz jego zastępcy Jacka Bilewicza – podkreśla wagę rozpatrywanej sprawy.

Adam Bodnar już wcześniej wniósł pisemny wniosek o przekazanie sprawy do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, uzasadniając go brakiem niezależności IKNiSP. Podczas wtorkowego posiedzenia prezes Wiak oświadczył jednak, że wniosek nie znajduje podstaw prawnych i został pozostawiony bez rozstrzygnięcia.

Kontrowersje i nieprawidłowości

Zwycięzcą wyborów prezydenckich został Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez PiS, który w drugiej turze zdobył 50,89% głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego (49,11%). Po ogłoszeniu wyników pojawiły się doniesienia medialne o licznych nieprawidłowościach przy liczeniu głosów – m.in. błędach w przypisaniu głosów kandydatom w niektórych komisjach wyborczych.

Rekordowa liczba protestów

Do 16 czerwca wpłynęło ponad 53 tysiące protestów wyborczych, z czego większość została złożona na podstawie gotowych wzorów, m.in. przygotowanych przez posła KO Romana Giertycha. Jak poinformowała pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska, tylko kilkaset z nich miało charakter indywidualny. Ponad 50 tys. protestów zostało pozostawionych bez dalszego biegu, a jedynie dwa przypadki zostały formalnie rozpatrzone jako grupowe.

Spór o legalność Izby Kontroli

Zgodnie z przepisami z 2018 roku, to właśnie IKNiSP rozpatruje ważność wyborów. Problemem pozostaje jednak status tej izby – jej członkowie zostali powołani przez KRS ukształtowaną na podstawie kontrowersyjnej ustawy z 2017 roku. Obecny rząd kwestionuje jej niezależność, powołując się na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Do 2018 roku podobne sprawy trafiały do Izby Pracy, Ubezpieczeń i Spraw Publicznych, co – zdaniem krytyków obecnego rozwiązania – gwarantowało większą niezależność i przejrzystość.

Źródło: PAP