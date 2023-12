Sejm show: dlaczego zaczęliśmy oglądać transmisje z obrad

Zmiana władzy i powiew świeżości

W tym czasie liczba osób oglądających internetową transmisję przekroczyła 200 tysięcy. W środku dnia w jednym momencie śledziło ją nawet ćwierć miliona internautów. W sumie poniedziałkowe nagranie wyświetlono ponad cztery miliony razy. To liczba kosmiczna, jeśli porównamy ją do ostatniego posiedzenie poprzedniej kadencji, które wyświetlono zaledwie 55 tysięcy razy.

– Wskazałbym tu na dwa czynniki. Pierwszy z nich to zmiana władzy. Po ośmiu latach mamy do czynienia z nowymi ludźmi, którzy siłą rzeczy przykuwają oni uwagę opinii publicznej. Podobnie, jak ciekawość tego, w jaki Prawo i Sprawiedliwość odnajdzie się w nowej roli i jak dotychczasowej opozycji uda się przejąć władzę – mówi Wojciech Maguś, politolog i medioznawca z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W dalszej kolejności wymienia nowego marszałka Sejmu, który uwagę mediów skupiał jeszcze przed powołaniem nowego rządu.

– Szymon Hołownia wprowadził swego rodzaju powiew świeżości w komunikowaniu politycznym, otworzył Sejm na nowe grupy społeczne. Od początku był też otwarty na media i to spowodowało, że Sejm stał się atrakcyjnym obiektem kulturowym. Osoby, które oglądają obrady, doszukują się w tych przekazach nie tylko treści stricte politycznych, ale tez smaczków, jakie znamy z kultury popularnej. Zdaniem wykładowcy akademickiego, Hołownia jako człowiek ze świata mediów przenosi do sfery politycznej pewne wzorce z kultury popularnej. Dlatego posiedzenia są ciekawe dla grupy odbiorców, którzy dotychczas nie interesowali się polityką. Z pewnością jednym z powodów zainteresowania sejmowymi transmisjami jest sposób, w jaki prowadzi obrady, to jak zwraca się do konkurentów politycznych i jak potrafi znaleźć się w sytuacji, kiedy staje się obiektem ataku, nie broniąc się zaciekle, a odbijając piłeczkę poprzez różnego rodzaju bon moty, pokazując, że cos się zmieniło w przestrzeni sejmowej – wylicza nasz rozmówca.