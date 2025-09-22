Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sikorski do Rosji: Nie przychodźcie tu ze skargami, zostaliście ostrzeżeni

Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku
Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku (fot. PAP/Leszek Szymański)

Jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni – powiedział do Rosji wicepremier Radosław Sikorski na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat wtargnięcia rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii.

– Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni – powiedział Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, podczas poniedziałkowego (22 września) posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego ONZ.

Sikorski stwierdził, że Rosja nie jest zdolna do życia w pokoju z sąsiadami. Wspominając to, jak Moskwa przyczyniała się do kolejnych konfliktów, w tym II wojny światowej, zwrócił się do Kremla: - Proszę, nie rozpoczynajcie kolejnej.

O rosyjskim wtargnięciu mówił wcześniej także Michael Waltz, nowy ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ: – To wydarzenie, będące następstwem wtargnięcia rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej, stwarza wrażenie, że Rosja albo chce eskalować konflikt i wciągnąć w niego kolejne kraje, albo nie ma pełnej kontroli nad tymi, którzy obsługują jej myśliwce i drony.

– Każdy z tych scenariuszy jest bardzo niepokojący, biorąc pod uwagę, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym o globalnym zasięgu. Ponownie wzywam Rosję, jako stałego członka tej Rady, do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, do poszanowania suwerenności swoich sąsiadów i zaprzestania naruszania ich przestrzeni powietrznej – dodał Waltz.

 

MiG-31 to radziecki, dwumiejscowy, naddźwiękowy ciężki myśliwiec przechwytujący. Trzy takie maszyny dzisiaj naruszyły estońskie niebo

Przestrzeń NATO naruszona przez rosyjskie MiG-i. Estonia chce konsultacji

Dzisiaj rano trzy rosyjskie samoloty wojskowe MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii. Władze tego bałtyckiego kraju złożą wniosek o uruchomienie artykułu czwartego Paktu Północnoatlantyckiego.
Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich i Sekretarz generalny NATO Mark Rutte na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

Po rosyjskich dronach nad Polską, NATO uruchamia „Wschodnią Straż”

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że Sojusz uruchamia „Wschodnią Straż”, aby jeszcze bardziej wzmocnić pozycję NATO na wschodniej flance.
Wyrzutnia Patriot niemieckiej Bundeswehry na podwoziu MAN 8x8

Holandia wyśle do wschodniej Polski żołnierzy i wyrzutnie Patriot

Holandia już podjęła decyzję o dostarczeniu wielowarstwowej obrony powietrznej do wschodniej Polski jeszcze w tym roku – poinformował Ruben Brekelmans, minister obrony Holandii.
Victoria Parczew pokonała Absolwenta Domaszewnica 2:1

Victoria Parczew lepsza od Absolwenta, Orzeł i LKS Agrotex rozbili rywali

Red Sielczyk pokonał ŁKS Łazy. Victoria Parczew ograła Absolwenta Domaszewnica. Orzeł Czemierniki rozgromił beniaminka Bizona Jeleniec, a LKS Agrotex Milanów Unię Żabików, po 8:1. Cztery bramki dla Orła zdobył Jan Bożym, a dla zespołu z Milanowa, Sebastian Ostapiuk. Rezerwy Podlasia Biała Podlaska zwycięskie w spotkaniu z Az-Bud Komarówka Podlaska.
USA: Rosja chce eskalacji, albo nie kontroluje swoich myśliwców

Wtargnięcie rosyjskich myśliwców w estońską przestrzeń powietrzną stwarza wrażenie, że Rosja albo chce eskalować konflikt i wciągnąć w niego kolejne kraje, albo nie ma pełnej kontroli nad samolotami i dronami – oświadczył ambasador USA przy ONZ Michael Waltz podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa.
Światowy Dzień Turystyki w Lublinie. Zwiedzanie i opowieści o czarownicach

Światowy Dzień Turystyki w Lublinie. Zwiedzanie i opowieści o czarownicach

Piwnica Kata oraz opowieści o czarownicach i diabłach w dawnym Lublinie - Światowy Dzień Turystyki w Lublinie to spacery tematyczne o darmowe zwiedzanie. Co będzie mozna zobaczyć?

iPhony serii 17 – który model wybrać u autoryzowanego sprzedawcy?

iPhony serii 17 – który model wybrać u autoryzowanego sprzedawcy?

Wybór nowego iPhone’a to decyzja ekscytująca, ale też wymagająca. W tym przewodniku znajdziesz praktyczne informacje i najważniejsze różnice między iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Dzięki temu łatwiej dopasujesz model do swoich potrzeb, budżetu i stylu korzystania.

Kierowca busa miał ponad 2 promile. Miał też dożywotni zakaz kierowania

Kierowca busa miał ponad 2 promile. Miał też dożywotni zakaz kierowania

48-latek kierował busem wraz z przyczepą (przewoził koparkę). Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Czym jest odtruwanie alkoholowe?

Czym jest odtruwanie alkoholowe?

Osoby zajmujące wysokie stanowiska, aktywne w biznesie, czy mediach często działają pod presją czasu i napiętych harmonogramów. Kiedy zdarzy się przesadzić z alkoholem, nie ma miejsca na długą regenerację. W takich sytuacjach skutecznym rozwiązaniem jest odtruwanie alkoholowe VIP, które pozwala szybko odzyskać formę i pełną sprawność.
Trwałość ma znaczenie – przegląd technik nadruku na gadżetach reklamowych

Trwałość ma znaczenie – przegląd technik nadruku na gadżetach reklamowych

Trwałość nadruku na gadżetach reklamowych odgrywa kluczową rolę w budowaniu wizerunku marki i skuteczności promocji. To efekt starannego doboru techniki druku, jakości materiałów oraz właściwego utrwalenia. Jakie metody gwarantują największą wytrzymałość? Od sitodruku po ekologiczne rozwiązania – poznaj szczegóły, które pozwolą Ci wybrać najlepszą opcję dla Twojej kampanii marketingowej. Sprawdź, jak zadbać o trwałe i efektowne oznakowanie produktów!
Pogoń 96 Łaszczówka w siódmej kolejce odniosła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie

Pogoń 96 Łaszczówka przełamała się po serii meczów bez zwycięstwa

W poprzednim sezonie Pogoń 96 Łaszczówka zakończyła rozgrywki na świetnym czwartym miejscu. Wydawało się, że w kolejnej kampanii zespół dowodzony przez trenera Tomasza Margola także będzie walczyć o czołowe lokaty. Tymczasem na pierwszy komplet punktów kibice Pogoni musieli czekać aż do siódmej kolejki. W sobotę ich ulubieńcy pokonali u siebie Olimpiakos Tarnogród, który w tym sezonie również jest w poważnym kryzysie
Chełm głosuje rekordowo, ale nie bez kontrowersji. Budżet Obywatelski 2026 pod lupą

Chełm głosuje rekordowo, ale nie bez kontrowersji. Budżet Obywatelski 2026 pod lupą

20 975 głosów, 79 projektów poddanych pod decyzję mieszkańców i 29 wybranych do realizacji – tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego w Chełmie przejdzie do historii nie tylko ze względu na rekordową frekwencję, ale i kontrowersje, jakie wzbudziły niektóre decyzje wyborców.
84-latka straciła ponad 100 tysięcy. Jeden z oszustów już zatrzymany

84-latka straciła ponad 100 tysięcy. Jeden z oszustów już zatrzymany

Jedna udawała córkę, druga adwokata. W wyniku ich działania, 84-latka straciła ponad 100 tysięcy złotych. A policja zatrzymała mężczyznę, który miał odebrać pieniądze.
Centra odporności i miliony na ochronę ludności w Lubelskiem

Centra odporności i miliony na ochronę ludności w Lubelskiem

Przebudowa miejsc schronienia, utworzenie centrów odporności, budowa parkingu podziemnego w szpitalu, pakowarki do wody, zbiorniki na paliw i wyposażenie miejsc schronienia – między innymi takie inwestycje powstaną w województwie lubelskim za sprawą programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W poniedziałek, 23 mln zł trafiły w poniedziałek do samorządów.
Dlaczego warto posiadać gaz pieprzowy?

Dlaczego warto posiadać gaz pieprzowy?

Gaz pieprzowy to jeden z najpopularniejszych środków samoobrony dostępnych w Polsce. Dzięki swojej skuteczności i łatwości użycia, zyskuje na popularności wśród osób poszukujących pewności w sytuacjach zagrożenia. W porównaniu z innymi rodzajami broni, oferuje względu bezpieczeństwo użytkowania przy zachowaniu wysokiej skuteczności odstraszania napastników.
"Nie ma co ukrywać, "trójek" było zdecydowanie za mało". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru Lublin z PRES Grupą Deweloperską Toruń
"Nie ma co ukrywać, "trójek" było zdecydowanie za mało". Opinie po meczu Orlen Oil Motoru Lublin z PRES Grupą Deweloperską Toruń

PRES Grupa Deweloperska wykorzystała atut własnego toru i pokonała u siebie Orlen Oil Motor Lublin 54:36. Jak niedzielne zawody podsumowały "Koziołki" i z jakim nastawieniem podejdą do meczu rewanżowego?
Tunel czy kładka? Nowe pomysły na dawny dworzec PKS w Lublinie

Tunel czy kładka? Nowe pomysły na dawny dworzec PKS w Lublinie

Czy dwupasmówka przy al. Tysiąclecia, która rozdziela wzgórze zamkowe od terenu dawnego dworca PKS, powinna zejść pod ziemię? A może wystarczy kładka piesza, by połączyć oba miejsca? Studenci architektury z Hiszpanii, Włoch i Rumunii zaprezentowali swoje śmiałe wizje rewitalizacji tej części Lublina.

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Jakub Kępa: Nic nie musimy
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach
Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach