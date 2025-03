To jego zatrzymanie wywołało największe od lat protesty w Turcji

Imamoglu powtórzył wyborczy sukces w wyborach lokalnych w 2024 roku, dzięki czemu

jest nazywany w Turcji jedyną osobą, która pokonała w wyborach obóz rządzący aż trzykrotnie.

Polityk podkreślał w swoich kampaniach otwartość na wszystkie segmenty tureckiego społeczeństwa, od lewicy czy ugrupowań prokurdyjskich po konserwatystów. Obiecywał też lepsze zarządzanie funduszami metropolii, zarzucając przy tym poprzednikom rozrzutność.

„Uczciwa, racjonalna i sprawiedliwa administracja” – obiecywał przed wyborami i podkreślał też konieczność przemiany Stambułu w „miasto przyjazne dzieciom, młodzieży, kobietom i niepełnosprawnym”.

Zwolennicy doceniają go za bliski kontakt z wyborcami, z którymi spotykał się w trakcie kampanii na ulicach Stambułu czy na bazarach. Do młodych wyborców, nazywających go zdrobnieniem od imienia - Eko, przemawia jego aktywność w mediach społecznościowych czy używanie w internecie slangu i memów.

Imamoglu rozpowszechnił też wśród sympatyków znak serca składanego ze zgiętych palców wskazujących i wyprostowanych kciuków obu dłoni: symbol głoszonej przez niego inkluzywności.