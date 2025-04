Trump nie ma pojęcia o czym mówi – komentuje były doradca Trumpa

– To, co robi Trump, to ogromna okazja dla Chin w skali światowej. Te cła są formą ekonomicznego analfabetyzmu. Trump nie ma pojęcia, o czym mówi, nie wie, jak działają cła – powiedział we wtorek John Bolton w telewizji CNN.

Według niego, działania Trumpa sprawiły, że USA znalazły się w „bardzo trudnej sytuacji”.

– Zamiast stawić czoło krajowi, który od dziesięcioleci kradnie naszą własność intelektualną, zjednoczyć naszych sojuszników, którzy też cierpią z powodu kradzieży własności intelektualnej przez Chiny, i podjąć skoordynowane działania, prowadzimy wojnę z naszymi największymi partnerami handlowymi i jednocześnie idziemy na wojnę z Chinami – podkreślił Bolton. – To po prostu nie ma sensu, to jest po prostu smutne i przygnębiające, że więcej Republikanów nie sprzeciwiło się i nie powiedziało, że to jest analfabetyzm.

Tymczasem w środę (9 kwietnia) ministerstwo finansów w Pekinie poinformowało, że chiński rząd zatwierdził podniesienie ceł odwetowych na towary importowane z USA z 34 proc. do 84 proc. To reakcja na wdrożenie przez administrację USA taryf na poziomie 104 proc. na import produktów z ChRL.

