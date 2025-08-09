Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

„Wakacje z wojskiem". To już ostatni turnus. Rusza nabór

(fot. 16 Dywizja Zmechanizowana X)

Wojsko ogłasza nabór do ostatniej edycji letniego programu szkoleniowego „Wakacje z wojskiem”. Uczestnicy dostaną za udział kilka tysięcy złotych.

 „Inicjatywa „Wakacje z wojskiem” to element szerszej strategii Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP, mający na celu wzmacnianie potencjału rezerw oraz promowanie kariery wojskowej wśród młodych dorosłych” – czytamy na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) w Mielcu.

Kto może wziąć udział w programie?

Jest on adresowany przede wszystkim do osób w wieku 18-35 lat. A szczególnie co podkreśla wojsko – do tegorocznych maturzystów, studentów i tych, którzy szukają pracy sezonowej lub chcą spróbować czegoś nowego.

Służba wojskowa – zachęca wojsko – może być ciekawą alternatywą dla wakacyjnych zajęć zarobkowych.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Do wyboru jest ponad 70 lokalizacji w całej Polsce – od jednostek wojsk lądowych, przez marynarkę wojenną, aż po siły powietrzne. Uczestnicy szkolenia mogą sprawdzić się w różnych rolach, m.in. jako piechur, czołgista, spadochroniarz, rakietowiec czy marynarz.

Jeśli kandydat nie może zdecydować się na wybór, pomogą mu w tym rekruterzy wojskowi. Wspólnie dobiorą formę służby odpowiadającą jego zainteresowaniom.

Program – jak zapewniają organizatorzy z WCR w Mielcu – oparty jest na współpracy, integracji i otwartości.

Tę deklarację potwierdza wpis na X jednego z organizatorów – 16 Dywizji Zmechanizowanej.

„Uczestnicy „Wakacji z wojskiem” w 16 Pułku Saperów pod czujnym okiem instruktorów z celnością i spokojem snajpera zaliczyli strzelanie sprawdzające” – czytamy na X na profilu 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Efekty szkolenia dokumentują zdjęcia.

Jak się zgłosić do programu?

„Proces zgłoszeniowy jest maksymalnie uproszczony” – zapewnia WCR. Wystarczy:

  • odwiedzić stronę zostanzolnierzem.pl,

  • zadzwonić pod numer 800 180 110,

  • udać się bezpośrednio do jednego z punktów rekrutacyjnych Wojska Polskiego.

Na program szkolenia składa się m.in. strzelanie, przetrwanie w terenie, walka wręcz, taktyka wojskowa, szkolenia na pojazdach wojskowych. 

Uczestnicy programu mogą liczyć na uposażenie w wysokości 6000 zł brutto.

Turnus trwa 27 dni. Ostatni rozpocznie się 18 sierpnia, a zakończy 13 września.

Boisko Orlik

Ponad 300 Orlików do remontu. Są pieniądze na boiska w Lubelskiem

W skali kraju 377, w naszym województwie kilkanaście. Ministerstwo Sportu przyznało pieniądze na remonty boisk Orlik. Część samorządów otrzyma wsparcie na tyle wysokie, że będzie nie tylko odnawiać, ale też doposażać istniejące obiekty.
Prace na ulicy Piłsudskiego już trwają

Drogowcy na Piłsudskiego. Jest remont, będą utrudnienia

W najbliższym czasie trzeba się liczyć z utrudnieniami, ale po zakończeniu remontu ulicy Piłsudskiego w Krasnymstawie będzie na pewno bardziej komfortowo.

Szczypiornistki MKS El-Volt Lublin wygrały w tym okresie przygotowawczym już dwa spotkania

PGE MKS El-Volt Lublin wygrał III Memoriał Edwarda Jankowskiego

Impreza rozgrywana w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli była poświęcona legendarnej postaci lubelskiego szczypiorniaka.

19-letniemu mężczyźnie za dokonanie rozboju grozi nawet 15 lat więzienia

Napad nad zalewem w Kraśniku. 19-latek już za kratkami. 15-latkiem w ośrodku wychowawczym

Było ich dwóch. Starszy, 19-letni już został tymczasowo aresztowany. Młodszy, zaledwie 15-letni chłopak ma odpowiadał przed sądem dla nieletnich. Obaj, według policji, uczestniczyli w rozboju na 36-latku.
Kilkaset tysięcy w błoto
FELIETON Magdy Bożko-Miedzwieckiej

Kilkaset tysięcy w błoto

A dlaczego piszą, że tak jest u nas, jak tak jest wszędzie? – denerwowała się pani radna. – Domyślamy się czyjemu interesowi to służy! – grzmiał pan radny. – To dziwne, że tak to się rozprzestrzeniło po tych mediach. Skąd to źródło dociera? –zastanawiał się pan wójt. Artykuł o śmieciach nad jeziorem Piaseczno oburzył radnych i wójta Gminy Ludwin. I słusznie, bo to gorący temat. Tyle że im nie o śmieci chodziło, ale o to, kto o nich doniósł.
Orlen Oil Motor nie zawiódł w meczu z Falubazem
ZDJĘCIA KIBICÓW
galeria

Orlen Oil Motor nie zawiódł w meczu z Falubazem

Chociaż dla "Koziołków" był to tak naprawdę mecz o pietruszkę, to żużlowcy Orlen Oil Motoru nie zawiedli swoich kibiców. Lublinianie rozbili Stelmet Falubaz Zielona Góra aż 63:27. Sprawdźcie nasze zdjęcia z trybun.
Podlasie wywalczyło w Kielcach punkt, chociaż goście przegrywali z Koroną II już 0:2

Od 0:2 do 2:2, czyli Podlasie nie poddało się w Kielcach

Emocjonujący mecz w Kielcach. Rezerwy Korony do przerwy prowadziły z Podlasiem 2:0. W drugiej połowie goście wrócili jednak do gry i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Obie ekipy powinny zdobyć jednak znacznie więcej goli
Rafał Król mimo kilku dobrych sytuacji nie zdobył w Krakowie żadnego gola

Stal Kraśnik bez punktów w Krakowie. Rzutów karnych mogło być więcej

Całkiem niezły występ Stali Kraśnik w Krakowie. Szkoda tylko, że beniaminek w meczu z Wisłą II Kraków nie wywalczył ani jednego punktu. Gospodarze wygrali 1:0 po golu z rzutu karnego. Sędzia zawodów Marek Giza mógł jednak jeszcze kilka razy wskazać na "wapno".
59-latkowi za kierowanie gróźb karalnych wobec sąsiada grozi więzienie

Ruszył na sąsiada z bronią. Poszło o... miejsce parkingowe

Z karą nawet 3 lat pozbawienia wolności musi się liczyć pewien 59-latek, który postanowił nastraszyć swojego sąsiada bronią. Mówił, że go zabije.
Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Holender wzmocnił Tomasovię, Lublinianka pierwszym rywalem

Na inaugurację nowego sezonu w IV lidze ciekawie powinno być zwłaszcza w Tomaszowie Lubelskim. Tamtejsza Tomasovia zmierzy się z Lublinianką. Spotkanie czołowych ekip poprzedniego sezonu zaplanowano na niedzielę (godz. 17). Transmisję na swoim kanale YouTube zapowiada Lubelski Związek Piłki Nożnej.
Synoptycy ostrzegają. To będzie upalna sobota i niedziela

Synoptycy ostrzegają. To będzie upalna sobota i niedziela

Przełom lipca i sierpnia nie rozpieszczał letnią pogodą, ale to się zmieniło. Z dnia na dzień robi się coraz cieplej, a jutro, jak wynika z prognoz, w województwie lubelskim będzie wręcz upalnie.

Wojciech Kamiński zaproponował swoim podopiecznym krótki, ale intensywny okres przygotowawczy

18 sierpnia koszykarze PGE Startu Lublin wrócą do treningów.

Okres przygotowawczy będzie dość krótki, bo będzie liczył niespełna pięć tygodni. Podczas pierwszych dni treningów zespół będzie ćwiczył na lokalnych obiektach, głównie w hali MOSiR przy Alejach Zygmuntowskich.

Krystian Wójcik ma być kluczową postacią w drużynie z Hanny

Bug Hanna wygrał cztery z pięciu sparingów i strzelił w nich 23 gole

Jednym z pięciu beniaminków w tym sezonie jest Bug Hanna. Drużyna Bartosza Bodysa w przerwie letniej trochę nastraszyła jednak swoich nowych rywali. Z pięciu sparingów wygrała aż cztery, a w sumie zdobyła 23 gole. Trzeba dodać, że wcale nie mierzyła się z zespołami z niższych klas rozgrywkowych.

Parking przed blokiem na ul. Piłsudskiego 35 jest darmowy. Teoretycznie można tu zostawiać auto na 15 minut. W praktyce niemal wszystkie miejsca są zajmowane na cały dzień przez pracowników jednostki wojskowej

Koniec darmowego parkowania? Miasto chce rozszerzyć płatną strefę

To na razie tylko pomysł. Ma być konsultowany. Bez zgody radnych nie przejdzie. Dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu chce jednak przekonać ich do rozszerzenia strefy płatnego parkowania o kilka ulic.

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Kiedy AI zastąpi lekarzy? To oni nad tym pracują
film

Kiedy AI zastąpi lekarzy? To oni nad tym pracują

Ile wody nam zostało? Z pewnością powinniśmy ją oszczędzać
film

Ile wody nam zostało? Z pewnością powinniśmy ją oszczędzać

