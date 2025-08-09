„Wakacje z wojskiem”. To już ostatni turnus. Rusza nabór

„Inicjatywa „Wakacje z wojskiem” to element szerszej strategii Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP, mający na celu wzmacnianie potencjału rezerw oraz promowanie kariery wojskowej wśród młodych dorosłych” – czytamy na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) w Mielcu.

Kto może wziąć udział w programie?

Jest on adresowany przede wszystkim do osób w wieku 18-35 lat. A szczególnie co podkreśla wojsko – do tegorocznych maturzystów, studentów i tych, którzy szukają pracy sezonowej lub chcą spróbować czegoś nowego.

Służba wojskowa – zachęca wojsko – może być ciekawą alternatywą dla wakacyjnych zajęć zarobkowych.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Do wyboru jest ponad 70 lokalizacji w całej Polsce – od jednostek wojsk lądowych, przez marynarkę wojenną, aż po siły powietrzne. Uczestnicy szkolenia mogą sprawdzić się w różnych rolach, m.in. jako piechur, czołgista, spadochroniarz, rakietowiec czy marynarz.

Jeśli kandydat nie może zdecydować się na wybór, pomogą mu w tym rekruterzy wojskowi. Wspólnie dobiorą formę służby odpowiadającą jego zainteresowaniom.

Program – jak zapewniają organizatorzy z WCR w Mielcu – oparty jest na współpracy, integracji i otwartości.

Tę deklarację potwierdza wpis na X jednego z organizatorów – 16 Dywizji Zmechanizowanej.

„Uczestnicy „Wakacji z wojskiem” w 16 Pułku Saperów pod czujnym okiem instruktorów z celnością i spokojem snajpera zaliczyli strzelanie sprawdzające” – czytamy na X na profilu 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Efekty szkolenia dokumentują zdjęcia.

Jak się zgłosić do programu?

„Proces zgłoszeniowy jest maksymalnie uproszczony” – zapewnia WCR. Wystarczy:

odwiedzić stronę zostanzolnierzem.pl ,

zadzwonić pod numer 800 180 110 ,

udać się bezpośrednio do jednego z punktów rekrutacyjnych Wojska Polskiego.

Na program szkolenia składa się m.in. strzelanie, przetrwanie w terenie, walka wręcz, taktyka wojskowa, szkolenia na pojazdach wojskowych.

Uczestnicy programu mogą liczyć na uposażenie w wysokości 6000 zł brutto.

Turnus trwa 27 dni. Ostatni rozpocznie się 18 sierpnia, a zakończy 13 września.