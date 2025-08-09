„Wakacje z wojskiem”. To już ostatni turnus. Rusza nabór

Wojsko ogłasza nabór do ostatniej edycji letniego programu szkoleniowego „Wakacje z wojskiem”. Uczestnicy dostaną za udział kilka tysięcy złotych.
„Inicjatywa „Wakacje z wojskiem” to element szerszej strategii Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP, mający na celu wzmacnianie potencjału rezerw oraz promowanie kariery wojskowej wśród młodych dorosłych” – czytamy na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) w Mielcu.
Kto może wziąć udział w programie?
Jest on adresowany przede wszystkim do osób w wieku 18-35 lat. A szczególnie co podkreśla wojsko – do tegorocznych maturzystów, studentów i tych, którzy szukają pracy sezonowej lub chcą spróbować czegoś nowego.
Służba wojskowa – zachęca wojsko – może być ciekawą alternatywą dla wakacyjnych zajęć zarobkowych.
Gdzie odbywają się szkolenia?
Do wyboru jest ponad 70 lokalizacji w całej Polsce – od jednostek wojsk lądowych, przez marynarkę wojenną, aż po siły powietrzne. Uczestnicy szkolenia mogą sprawdzić się w różnych rolach, m.in. jako piechur, czołgista, spadochroniarz, rakietowiec czy marynarz.
Jeśli kandydat nie może zdecydować się na wybór, pomogą mu w tym rekruterzy wojskowi. Wspólnie dobiorą formę służby odpowiadającą jego zainteresowaniom.
Program – jak zapewniają organizatorzy z WCR w Mielcu – oparty jest na współpracy, integracji i otwartości.
Tę deklarację potwierdza wpis na X jednego z organizatorów – 16 Dywizji Zmechanizowanej.
„Uczestnicy „Wakacji z wojskiem” w 16 Pułku Saperów pod czujnym okiem instruktorów z celnością i spokojem snajpera zaliczyli strzelanie sprawdzające” – czytamy na X na profilu 16 Dywizji Zmechanizowanej.
Efekty szkolenia dokumentują zdjęcia.
Jak się zgłosić do programu?
„Proces zgłoszeniowy jest maksymalnie uproszczony” – zapewnia WCR. Wystarczy:
-
odwiedzić stronę zostanzolnierzem.pl,
-
zadzwonić pod numer 800 180 110,
-
udać się bezpośrednio do jednego z punktów rekrutacyjnych Wojska Polskiego.
Na program szkolenia składa się m.in. strzelanie, przetrwanie w terenie, walka wręcz, taktyka wojskowa, szkolenia na pojazdach wojskowych.
Uczestnicy programu mogą liczyć na uposażenie w wysokości 6000 zł brutto.
Turnus trwa 27 dni. Ostatni rozpocznie się 18 sierpnia, a zakończy 13 września.