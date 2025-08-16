Więcej darmowych szczepień w aptekach. Zmiany od poniedziałku

Już od poniedziałku 18 sierpnia w aptekach będzie więcej szczepień. Za ich podanie pacjenci nie zapłacą. Szczepionki będą za darmo tylko dla osób z wybranych grup.
Ministerstwo Zdrowia wydłużyło listę refundowanych szczepień wykonywanych przez aptekarzy. Znalazło się na niej – jak podał PAP – 10 szczepień ochronnych przeciw:
- COVID-19,
- grypie,
- pneumokokom,
- krztuścowi,
- wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV),
- półpaścowi,
- tężcowi,
- wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i typu B,
- wirusowi RSV.
Żeby skorzystać ze szczepienia w aptece, trzeba mieć ukończone 18 lat. Sam zabieg jest darmowy. Natomiast z refundacji szczepionki skorzystają tylko wybrane grupy pacjentów. Wśród nich m.in. seniorzy z podwyższonym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby.
Pozostali pacjenci będą musieli je kupić.
Źródło: News4Media