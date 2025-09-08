Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 8 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Kraśnik

Dzisiaj
12:02
Strona główna » Kraśnik

Dzierzkowice zakładają orkiestrę dętą. Szukają chętnych do gry

Autor: Zdjęcie autora opr. rs
Udostępnij A A
(fot. rs/archiwum)

Instrumenty gmina kupiła już blisko 10 lat temu, ale wciąż brakuje muzyków którzy chcieli i potrafiliby na nich grać. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach chce to zmienić. Ogłosiła nabór do nowej orkiestry dętej.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Orkiestra miała powstać już dekadę temu, gmina Dzierzkowice w powiecie kraśnickim na zakup instrumentów pozyskała wtedy dotację. Udało się skompletować cały zestaw z trąbkami, saksofonami, werblami, tubami, puzonem, klarnetem i bębnem - łącznie kilkanaście sztuk. Niestety kolejne próby wykorzystania zakupionego sprzętu kończyły się fiaskiem. - Wierzymy, że tym razem będzie inaczej - mówi cytowana przez Informacyjną Agencję Samorządową dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Aleksandra Lipińska.

GOK ogłosił już nabór chętnych do nowej orkiestry. W przypadku powodzenia, czyli pozytywnego wyniku rekrutacji, znalezienia odpowiedniej liczby muzyków, próby mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Kryteria wiekowe są dość szerokie od nawet 9-10-letnich dzieci po seniorów. Co ważne, kandydaci nie muszą umieć grać. Ośrodek zamierza wszystkiego nauczyć ich od podstaw. - Wystarczy dobry słuch i poczucie rytmu, a nad resztą popracujemy na zajęciach, które poprowadzi Adrian Wilga, puzonista orkiestry Opery Lubelskiej i Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego - zachęca dyrektor Lipińska w rozmowie z IAS.

Po opanowaniu podstaw gry, przyszła orkiestra Gminy Dzierzkowice ma występować na lokalnych i regionalnych scenach uświetniając swoją obecnością istotne wydarzenia z życia gminy.

W drodze do aresztu

Tymczasowy areszt dla fana „buchania”

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Wypadek na DK 74. Droga jest zablokowana. Cztery osoby poszkodowane

Wypadek na DK 74. Droga jest zablokowana. Cztery osoby poszkodowane

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
muzyka nabór Dzierzkowice orkiestra powiat kraśnicki Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach

Pozostałe informacje

Budynek przy ul. Wojsławickiej 8b doczeka się długo wyczekiwanej modernizacji

Ponad 5 mln złotych dla chełmskiej uczelni. Budynek przy Wojsławickiej zmieni się nie do poznania

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie otrzymała ponad 5 mln zł dofinansowania na przebudowę budynku dydaktycznego przy ul. Wojsławickiej 8b. To strategiczna inwestycja, która w latach 2025–2027 całkowicie odmieni warunki nauki i pracy dla ponad 620 studentów i blisko 100 pracowników uczelni.

Incydent z dronem w Polatyczach koło Terespola. Wojewoda powołał sztab kryzysowy
granica
galeria

Incydent z dronem w Polatyczach koło Terespola. Wojewoda powołał sztab kryzysowy

Około 300 metrów od granicy z Białorusią, na pole wsi Polatycze koło Terespola wczoraj wieczorem spadł obiekt latajacy, którego części będzie badała Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Podczas dzisiejszej konferencji podano, że dron nie był uzbrojony. Na miejscu znaleziono jednak ślady nadpaleń.

Astra Leśniowice pokonała Ogniwo Wierzbica 3:0

Udany weekend beniaminków chełmskiej klasy okręgowej

Trzy trafienia Mateusza Chwedoruka dla beniaminka z Różanki. Astra Leśniowice kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, w weekend pokonała Ogniwo Wierzbica 3:0. Podział punktów w meczu Sparty Rejowiec Fabryczny z Vitrum Wola Uhruska oraz Kłosa Gmina Chełm z GKS Łopiennik. Pierwszy komplet punktów w nowym sezonie Włodawianki Włodawa.
Dzierzkowice zakładają orkiestrę dętą. Szukają chętnych do gry

Dzierzkowice zakładają orkiestrę dętą. Szukają chętnych do gry

Instrumenty gmina kupiła już blisko 10 lat temu, ale wciąż brakuje muzyków którzy chcieli i potrafiliby na nich grać. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierzkowicach chce to zmienić. Ogłosiła nabór do nowej orkiestry dętej.
Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
ekstradycja
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Na Węgrzech wpadł sprawca brutalnych napadów, do których w latach 2003 i 2004 dopuszczał się w Polsce. Ukrainiec już wtedy został zatrzymany i skazany, ale do więzienia nie trafił. Uciekł za granicę. Tym razem się już nie wywinie.
Jak sprawdzić pamięć RAM w komputerze?

Jak sprawdzić pamięć RAM w komputerze?

Wydajność komputera w dużej mierze zależy od ilości i jakości pamięci RAM. To właśnie ona odpowiada za szybkość działania systemu i płynność pracy z wieloma aplikacjami jednocześnie. Brak świadomości, jaką pamięć posiadamy, może utrudniać rozbudowę komputera czy rozwiązywanie problemów z jego działaniem. Sprawdzenie parametrów RAM-u nie wymaga jednak specjalistycznej wiedzy. Wystarczy wykorzystać kilka sprawdzonych sposobów. Jakich? O tym w poniższym artykule.
Nutri-Score

Nutri-Score. Czym jest i co oznacza?

Czy jakość żywieniową da się ocenić po opakowaniu? Z pomocą przychodzi wskaźnik Nutri-Score, czyli kolorowe literki od A do E obecne na etykietach wielu produktów spożywczych. Co oznaczają i czy warto zwracać na nie uwagę? Czytaj dalej!
Czy zalew doczeka się rewitalizacji?
Lublin

Kiedy rewitalizacja Zalewu Zemborzyckiego? Radni proszą o pomoc ministra

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Lublin jednomyślnie przyjęła stanowisko na temat potrzeby rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego zwracając się w tej sprawie do resortu infrastruktury. Poprzednie próby zainteresowania władz centralnych problemami zbiornika zakończyły się fiaskiem.

Red Sielczyk wygrał trzeci mecz w sezonie

Mecz kolejki w Parczewie na remis, Podlasie II i Lutnia strzeliły w sumie 10 goli

W meczu kolejki lider Victoria Parczew zremisowała z LKS Agrotex Milanów. Dwie bramki padły w doliczonym czasie gry. Unia Żabików pokonała Bizona Jeleniec. 10 bramek padło w spotkaniu Podlasia II Biała Podlaska z Lutnią Piszczac. Az-Bud Komarówka Podlaska rozbił Absolwenta Domaszewnica
Dlaczego warto porównać cenę prądu w firmie i domu?

Dlaczego warto porównać cenę prądu w firmie i domu?

Ceny energii zmieniają się dynamicznie, a sposób rozliczeń w domu i w firmie bywa zupełnie inny. Porównanie ofert w obu miejscach pozwala znaleźć realne oszczędności, dopasować taryfę do profilu zużycia i uniknąć kosztownych haczyków w umowach. Oto, dlaczego warto zrobić to świadomie i krok po kroku.
Zapalił się samochód przy ul. Jemiołuszki w Lublinie
zdjęcia
galeria

Zapalił się samochód przy ul. Jemiołuszki w Lublinie

Dzisiaj ok. godz. 8 niedaleko budowy nowych bloków przy ul. Jemiołuszki na Węglinie Południowym zapalił się samochód. Pojazd został już ugaszony przez wezwaną na miejsce straż. Poszkodowanych nie było.

Marcos Vinicius został najważniejszym bohaterem meczu w Zawadzie

Lider gromi u siebie, Graf Chodywańce wygrywa w Zawadzie. Wyniki zamojskiej klasy okręgowej

BKS Bodaczów wyrasta na prawdziwą rewelację rundy jesiennej. W sobotę zespół dowodzony przez Krzysztofa Hadły nie dał żadnych szans Gromowi Różaniec. Bardzo cenne trzy punkty w Zawadzie wywalczył za to Graf Chodywańce
Stal Poniatowa w doliczonym czasie gry jednak pokonała Tarasolę Cisy Nałęczów

W starciu drugich drużyn Górnik lepszy od Avii, wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Górnik II Łęczna pokonał rezerwy Avii Świdnik 2:0. Zielono-czarni po czterech kolejkach mają na koncie dziewięć punktów
Kolejny dron w polu przy granicy z Białorusią. Prokuratura: Miał napisy cyrylicą

Kolejny dron w polu przy granicy z Białorusią. Prokuratura: Miał napisy cyrylicą

Kolejna niespokojna noc dla polskich służb i kolejne niepokojące doniesienia o "niezidentyfikowanym obiekcie" znalezionym niedaleko granicy w województwie lubelskim. Tym razem dron odkryto w powiecie bialskim. Jego szczątki wczoraj wieczorem odnalazła straż graniczna.

Eliminacje mistrzostw świata. Polacy pewnie pokonują Finlandię na Stadionie Śląskim

Eliminacje mistrzostw świata. Polacy pewnie pokonują Finlandię na Stadionie Śląskim

Drugi mecz Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski i pierwsze zwycięstwo. W niedzielny wieczór Biało-Czerwomi pokonali Finlandię 3:1 i wróciła na drugie miejsce w grupie G gwarantujące baraże o przyszłoroczny mundial

Najnowsze
Budynek przy ul. Wojsławickiej 8b doczeka się długo wyczekiwanej modernizacji

13:25 Ponad 5 mln złotych dla chełmskiej uczelni. Budynek przy Wojsławickiej zmieni się nie do poznania

12:33

Incydent z dronem w Polatyczach koło Terespola. Wojewoda powołał sztab kryzysowy

12:32

Udany weekend beniaminków chełmskiej klasy okręgowej

12:02

Dzierzkowice zakładają orkiestrę dętą. Szukają chętnych do gry

11:15

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

10:23

Kiedy rewitalizacja Zalewu Zemborzyckiego? Radni proszą o pomoc ministra

09:51

Mecz kolejki w Parczewie na remis, Podlasie II i Lutnia strzeliły w sumie 10 goli

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Budynek przy ul. Wojsławickiej 8b doczeka się długo wyczekiwanej modernizacji

Ponad 5 mln złotych dla chełmskiej uczelni. Budynek przy Wojsławickiej zmieni się nie do poznania

Incydent z dronem w Polatyczach koło Terespola. Wojewoda powołał sztab kryzysowy
galeria

Incydent z dronem w Polatyczach koło Terespola. Wojewoda powołał sztab kryzysowy

Astra Leśniowice pokonała Ogniwo Wierzbica 3:0

Udany weekend beniaminków chełmskiej klasy okręgowej

Dzierzkowice zakładają orkiestrę dętą. Szukają chętnych do gry

Dzierzkowice zakładają orkiestrę dętą. Szukają chętnych do gry

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Jak sprawdzić pamięć RAM w komputerze?

Jak sprawdzić pamięć RAM w komputerze?

Budynek przy ul. Wojsławickiej 8b doczeka się długo wyczekiwanej modernizacji

Ponad 5 mln złotych dla chełmskiej uczelni. Budynek przy Wojsławickiej zmieni się nie do poznania

Incydent z dronem w Polatyczach koło Terespola. Wojewoda powołał sztab kryzysowy
galeria

Incydent z dronem w Polatyczach koło Terespola. Wojewoda powołał sztab kryzysowy

Astra Leśniowice pokonała Ogniwo Wierzbica 3:0

Udany weekend beniaminków chełmskiej klasy okręgowej

Dzierzkowice zakładają orkiestrę dętą. Szukają chętnych do gry

Dzierzkowice zakładają orkiestrę dętą. Szukają chętnych do gry

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Jak sprawdzić pamięć RAM w komputerze?

Jak sprawdzić pamięć RAM w komputerze?

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
galeria
film

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Nadchodzi jesień
film

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Pożar na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
galeria
film

Pożar sortowni odpadów w Bełżycach: Prokuratura wszczęła śledztwo

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
zdjęcia

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

galeria
film
Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów