Dzierzkowice zakładają orkiestrę dętą. Szukają chętnych do gry

Orkiestra miała powstać już dekadę temu, gmina Dzierzkowice w powiecie kraśnickim na zakup instrumentów pozyskała wtedy dotację. Udało się skompletować cały zestaw z trąbkami, saksofonami, werblami, tubami, puzonem, klarnetem i bębnem - łącznie kilkanaście sztuk. Niestety kolejne próby wykorzystania zakupionego sprzętu kończyły się fiaskiem. - Wierzymy, że tym razem będzie inaczej - mówi cytowana przez Informacyjną Agencję Samorządową dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Aleksandra Lipińska.

GOK ogłosił już nabór chętnych do nowej orkiestry. W przypadku powodzenia, czyli pozytywnego wyniku rekrutacji, znalezienia odpowiedniej liczby muzyków, próby mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Kryteria wiekowe są dość szerokie od nawet 9-10-letnich dzieci po seniorów. Co ważne, kandydaci nie muszą umieć grać. Ośrodek zamierza wszystkiego nauczyć ich od podstaw. - Wystarczy dobry słuch i poczucie rytmu, a nad resztą popracujemy na zajęciach, które poprowadzi Adrian Wilga, puzonista orkiestry Opery Lubelskiej i Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego - zachęca dyrektor Lipińska w rozmowie z IAS.

Po opanowaniu podstaw gry, przyszła orkiestra Gminy Dzierzkowice ma występować na lokalnych i regionalnych scenach uświetniając swoją obecnością istotne wydarzenia z życia gminy.



