Kraśnik z ogromną kasą na produkcję amunicji

To część szerszej inicjatywy finansowanej z Funduszu Inwestycji Kapitałowych – instrumentu stworzonego przez rząd dla dynamicznego rozwoju krajowego potencjału obronnego. W najbliższych dniach MESKO S.A. przystępuje do zawarcia umowy inwestycyjnej, a działania wchodzą w finałową fazę.

Zarząd MESKO już w zeszłym roku podjął decyzję o realizacji inwestycji związanych ze zwiększaniem możliwości produkcyjnych w fabryce w Kraśniku w zakresie korpusów i den do amunicji 155 mm. W drugiej połowie 2024 roku z funduszy własnych firma nabyła od Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku kompleks nieruchomości składających się z trzech działek o łącznej powierzchni ok. 1,53 ha. Pozyskane tereny są wyposażone w niezbędną infrastrukturę przemysłową. Spółka zakupiła także od gminy Kraśnik działkę o powierzchni ponad 1 ha pod przestrzeń magazynową. Zawarto również umowy na zakup kolejnych urządzeń.

– Dzięki tym działaniom jesteśmy przygotowani do szybkiej i sprawnej realizacji inwestycji w ramach przyjętego harmonogramu – podkreśla Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO S.A. Firma jest obecnie jedynym w Polsce producentem korpusów do amunicji 155 mm. Cały proces produkcyjny w zakładzie w Kraśniku opiera się w stu procentach na surowcach pozyskiwanych w polskim przemyśle – poczynając od kęsów stalowych, a na farbie kończąc.

– Nie montujemy importowanych z zagranicy gotowych elementów. Wszystkie części amunicji wytwarzamy własnym sumptem na naszych liniach technologicznych przy zaangażowaniu niezwykle doświadczonej załogi. Po osiągnięciu docelowych mocy produkcyjnych nadal będziemy bazować na materiałach pochodzących z krajowego łańcucha dostaw, by zachować suwerenność produkcji. Mówiąc nieco metaforycznie: każda część amunicji wielkokalibrowej, która opuści naszą fabrykę, będzie „biało-czerwona” – podkreśla Renata Gruszczyńska, prezes zarządu MESKO.

Za kwotę 2,4 miliarda złotych Polska Grupa Zbrojeniowa wspólnie ze spółkami domeny amunicyjnej: MESKO, DEZAMET, Nitro-Chem i ZPS Gamrat zrealizuje projekt 3 fabryk amunicji. Przyznane środki pozwolą zarówno na dalszą rozbudowę, jak również powstanie nowej infrastruktury oraz linii technologicznych. Zgodnie z realizowanym harmonogramem od 2028 roku zdolności produkcyjne PGZ osiągną poziom 180 tys. sztuk amunicji a produkcja pierwszych partii amunicji z nowych instalacji rozpocznie się już pod koniec 2027 roku.