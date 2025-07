Stracił ponad 90 tysięcy złotych, inwestując w „akcje Orlenu”. Oszust podszył się pod analityka

Do zdarzenia doszło po tym, jak mężczyzna natrafił na reklamę inwestycyjną w mediach społecznościowych. Ogłoszenie sugerowało możliwość szybkiego i wysokiego zysku dzięki zakupowi „akcji spółki Orlen”. Po pozostawieniu komentarza, 65-latek został szybko skontaktowany przez rzekomego pracownika firmy inwestycyjnej. Oszust skontaktował się z nim za pośrednictwem komunikatora, a następnie telefonicznie, przedstawiając szczegóły oferty.

Pod pretekstem konieczności obsługi inwestycji mężczyzna został nakłoniony do zainstalowania aplikacji AnyDesk, która umożliwia zdalny dostęp do urządzenia. Jednocześnie przekazał dane do logowania na swoje konto bankowe. Oszust, posługując się specjalistycznym językiem i tworząc wrażenie profesjonalizmu, przekonał pokrzywdzonego do zainwestowania oszczędności.

W rzeczywistości cyberprzestępcy wykorzystali uzyskane dane, by zaciągnąć na dane 65-latka kredyty i pożyczki. Gdy mężczyzna zorientował się, że padł ofiarą oszustwa, było już za późno – z jego konta zniknęło ponad 90 tysięcy złotych.

Policja apeluje o szczególną ostrożność wobec internetowych ofert inwestycyjnych. – Każda sytuacja, w której ktoś namawia do instalacji oprogramowania zdalnego dostępu lub żąda podania danych logowania, powinna wzbudzić czujność. To klasyczny schemat działania oszustów – przypominają funkcjonariusze.