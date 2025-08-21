Ze stawu w powiecie kraśnickim wyłowiono ciało mężczyzny

Dzisiaj w miejscowości Zakrzówek w powiecie kraśnickim odnalezione zostało ciało 55-letniego mężczyzny. Służby zakładają, że śmierć mogła być skutkiem nieszczęśliwego wypadku.
Ciało wyłowiono ze stawu znajdującego się na terenie prywatnej posesji. Według wstępnych ustaleń policji, 55-latek miał przepompowywać wodę za pomocą urządzenia zasilanego energią elektryczną. W związku z policjanci nie wykluczają, że w trakcie tych prac mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku. W ustaleniu przyczyny śmierci mieszkańca powiatu kraśnickiego pomóc ma wezwany na miejsce biegły z zakresu elektryki, który swoje czynności wykonuje pod nadzorem prokuratora. W Zakrzówku pracuje także polica z komendy w Kraśniku oraz straż pożarna. Ciało mężczyzny najpewniej trafi do zakładu medycyny sądowej, gdzie przeprowadzona zostanie sekcja.