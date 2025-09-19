1200 działek narkotyków mniej na ulicach. Marihuana, mefedron i gotówka w rękach policji

Ubiegłotygodniowe działania funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie przyniosły wymierne efekty. Policjanci, działając operacyjnie, dotarli do informacji, że młody mieszkaniec powiatu może posiadać narkotyki. Trop okazał się trafny.

Podczas przeszukania domu znaleziono niemal 200 gramów marihuany i blisko 52 gramy mefedronu. To ilość, z której można by przygotować około 1200 porcji handlowych. Oprócz tego funkcjonariusze zabezpieczyli wagę służącą do porcjowania środków odurzających oraz gotówkę, która mogła pochodzić z ich sprzedaży.

26-latek został natychmiast zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Dzięki zgromadzonym dowodom prokuratura postawiła mu zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków, a sąd zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Za przestępstwo, którego się dopuścił, grozi kara nawet do 12 lat więzienia.