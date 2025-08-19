Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Awans przed pierwszym dzwonkiem. Trzy nauczycielki już o stopień wyżej

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczał burmistrz Daniel Miciuła
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczał burmistrz Daniel Miciuła (fot. UM Krasnystaw)

Swoje już przepracowały. Udowodniły na co je stać, a dzisiaj zostało to przypieczętowanie wręczeniem aktów nadania stopnia awansu zawodowego.

Mowa o trzech nauczycielkach z krasnostawskich placówek oświatowych, które dzisiaj z rąk burmistrza Daniela Miciuły odebrały akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Podczas uroczystości, zgodnie z art. 15 Karty Nauczyciela złożyły też ślubowanie w obecności szefa samorządu oraz Justyny Pawlas, kierownika Wydziału Organizacyjnego i Archiwum Zakładowego UM Krasnystaw. Zobowiązały się tym samym do rzetelnego pełnienia swojej powinności jako wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążenia do rozwoju uczniów i własnego, a także kształcenia młodego pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji RP.

Awansowane nauczycielki to Małgorzata Korchut z Przedszkola nr 1 "Słoneczna Jedyneczka, Anna Ozonek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. jana Pawła II oraz Kamila Basa z PSP nr 5 im. Orląt Lwowskich.

Burmistrz każdej z pań gratulował i życzył sukcesów w pracy zawodowej oraz satysfakcji.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego to nie tylko wyróżnienie, ale też potwierdzenie wysokich kwalifikacji i otwarcie drogi do podejmowania nowych wyzwań. (fot. UM Krasnystaw)
