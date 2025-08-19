Awans przed pierwszym dzwonkiem. Trzy nauczycielki już o stopień wyżej

Mowa o trzech nauczycielkach z krasnostawskich placówek oświatowych, które dzisiaj z rąk burmistrza Daniela Miciuły odebrały akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Podczas uroczystości, zgodnie z art. 15 Karty Nauczyciela złożyły też ślubowanie w obecności szefa samorządu oraz Justyny Pawlas, kierownika Wydziału Organizacyjnego i Archiwum Zakładowego UM Krasnystaw. Zobowiązały się tym samym do rzetelnego pełnienia swojej powinności jako wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążenia do rozwoju uczniów i własnego, a także kształcenia młodego pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji RP.

Awansowane nauczycielki to Małgorzata Korchut z Przedszkola nr 1 "Słoneczna Jedyneczka, Anna Ozonek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. jana Pawła II oraz Kamila Basa z PSP nr 5 im. Orląt Lwowskich.

Burmistrz każdej z pań gratulował i życzył sukcesów w pracy zawodowej oraz satysfakcji.