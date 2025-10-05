Chciał ominąć jelenia. Dachował w Orłowie Drewnianym

34-latek miał ogromne szczęście. Podczas próby ominięcia jelenia zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust i dachował. Z rozbitego peugeota wyszedł o własnych siłach — nie odniósł żadnych obrażeń.
Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek w miejscowości Orłów Drewniany w powiecie krasnostawskim. Jak ustalili policjanci, przed jadącego peugeota nagle wybiegł jeleń. Kierowca próbował uniknąć zderzenia, ale stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w przepust.
Po zderzeniu z betonową konstrukcją samochód dachował. 34-letni kierowca podróżował sam i zdołał wydostać się z pojazdu bez pomocy ratowników. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.
Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach przebiegających w pobliżu lasów. Zwierzęta mogą wtargnąć na jezdnię w każdej chwili, dlatego warto ograniczyć prędkość i uważnie obserwować pobocze, by w razie potrzeby móc bezpiecznie zahamować lub ominąć zwierzę.
Żródło: Policja