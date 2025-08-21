Chmiel i muzyka. Krasnystaw stanie się stolicą piwa

Trzy dni pełne atrakcji

W sercu miasta czeka prawdziwa uczta – Konsumencki Konkurs Piw z niemal 500 propozycjami, dwa oficjalne piwa festiwalowe, wesołe miasteczko, 160 stoisk handlowych, strefa disco i dziesiątki dodatkowych atrakcji.

Koncerty, kabarety i wybory Miss

Na dwóch scenach zagra ponad 30 artystów. W ramach wydarzenia „Chmielaki – Lato na maxxa” na rynku usłyszymy m.in. Kult, Paktofonikę, Oskara Cymsa czy Modelki. Nie zabraknie również wyborów Miss Chmielaków, do których stanie 12 kandydatek. Po latach powróci też Kabareton – z udziałem Kabaretu Smile i Kabaretu Młodych Panów.

Z kolei Scena Dworek to bardziej klimatyczne koncerty – rockowe („Chmiel Rock” z zespołami Veinz, DrGree, MadStone, Kingdom of Rock i Gomora), jazzowe („Jazz z pianką” z grupą Horntet i Janem Emilem Młynarskim) oraz występy lokalnych kapel i artystów ludowych.

Sport, tradycja i piwna nauka

Chmielaki to nie tylko muzyka. Miasto ożywią także wydarzenia towarzyszące: XIV Półmaraton Chmielakowy, Ogólnopolski Piknik Paralotniowy „Chmieloty”, Zlot Weteranów Szos, wycieczki po Krasnymstawie z kuflem w dłoni czy Kiermasz Sztuki Ludowej z rekordową liczbą 70 wystawców.

Stałym punktem programu pozostaje Ogólnopolska Sesja Chmielarska – forum dla ekspertów i piwowarów, wspierane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Nie zabraknie też tradycyjnego korowodu, obrzędu dożynkowego i mszy w intencji piwowarów.

Święto z tradycją i przyszłością

– Historia Chmielaków trwa już 54 lata, a piwowarskie tradycje Krasnegostawu sięgają czasów króla Zygmunta Starego – przypomina burmistrz miasta Daniel Miciuła. – To wyjątkowe święto, które co roku przyciąga rzesze gości, łącząc smak piwa, muzykę i kulturę w niepowtarzalny sposób.

Szczegółowy program, harmonogram wydarzeń i informacje praktyczne – od parkingów po kubki kaucyjne – można znaleźć na stronie chmielaki.pl oraz w mediach społecznościowych festiwalu.