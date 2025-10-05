Pędził 107 km/h w terenie zabudowanym. Był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia

34-latek z powiatu krasnostawskiego wykazał się wyjątkowym lekceważeniem prawa i zasad bezpieczeństwa. Zatrzymano go, gdy pędził przez teren zabudowany z prędkością ponad 100 km/h. Okazało się, że był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Piracka jazda bardzo źle skończy się dla 34-letniego kierowcy opla. Policjanci z ruchu drogowego w Krasnymstawie zatrzymali go do kontroli, gdy w obszarze zabudowanym jechał z prędkością aż 107 km/h.
Jak się okazało, mundurowi trafili na prawdziwą „kumulację”. Mężczyzna nie tylko znacznie przekroczył prędkość, ale też miał ponad promil alkoholu w organizmie i obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Od 1 do 4 października w całym województwie policjanci zatrzymali łącznie 74 nietrzeźwych kierowców.
Żródło: KWP Lublin