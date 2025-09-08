Pięciu piratów drogowych już bez prawa jazdy

Rekordzistą okazał się 43-letni kierowca, który w miejscowości Wólka Kraśniczyńska jechał 137 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2700 zł oraz 20 punktów karnych.

Podczas weekendowych kontroli funkcjonariusze ujawnili blisko 100 przypadków przekroczenia prędkości. Policja przypomina, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn tragicznych wypadków – tylko w te wakacje na drogach powiatu krasnostawskiego doszło do 15 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 21 zostało rannych.

Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów, szczególnie w terenie zabudowanym. – Bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialności każdego z nas – podkreśla podkom. Anna Chuszcza.