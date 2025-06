Piłkarski festyn w Izbicy

- Wydarzenie zapowiada się jako radosny i integracyjny piknik sportowy, skierowany nie tylko do zawodników Akademii, ale także do całej lokalnej społeczności - mówi Marta Paluch, przedstawicielka klubu. - W programie przewidziano mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych – m.in. dmuchańce, animacje, konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek i napoje. Jednym z głównych punktów dnia będzie mecz pokazowy dzieci kontra rodzice, który co roku dostarcza wielu emocji i świetnej zabawy. Nie zabraknie także treningów pokazowych prowadzonych przez trenerów Akademii, które pozwolą zaprezentować, jak na co dzień wyglądają zajęcia sportowe w klubie. Uroczystość będzie również okazją do uhonorowania zawodników, którzy w minionym sezonie wyróżnili się zaangażowaniem, frekwencją, postępami oraz sportową postawą.

- Obchody czwartych urodzin to nie tylko podsumowanie dotychczasowej działalności Akademii, ale też święto pasji, ruchu i wspólnoty, jaka przez cztery lata zbudowała się wokół klubu. Organizatorzy zapraszają wszystkich – zarówno obecnych zawodników, jak i tych, którzy dopiero myślą o dołączeniu do Akademii – by wspólnie celebrować ten wyjątkowy dzień.

RUCH IZBICA – DZIAŁACZE O SWOIM KLUBIE

Rok 2026 będzie szczególny dla całej społeczności klubu – Ruch Izbica będzie wtedy świętował 100-lecie istnienia. Z tej okazji planowane są wyjątkowe wydarzenia, które podkreślą bogatą historię i aktualne sukcesy klubu oraz Akademii.

Gminny Klub Sportowy Ruch Izbica to jeden z najstarszych klubów sportowych na Lubelszczyźnie – jego historia sięga 1926 roku, co czyni go ważną częścią dziedzictwa sportowego regionu. Przez prawie sto lat działalności klub nie tylko rywalizował na boiskach ligowych, ale również budował silne więzi z lokalną społecznością, promując aktywny tryb życia i wartości płynące z uprawiania sportu.

Obecnie w strukturach klubu funkcjonują dwie drużyny seniorów oraz prężnie rozwijająca się Akademia Piłkarska Ruchu Izbica, założona w 2021 roku. Akademia szkoli około 150 dzieci w pięciu grupach wiekowych, oferując regularne treningi piłkarskie pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Co ważne, klub prowadzi również zajęcia sportowe w przedszkolach na terenie całej gminy, dzięki czemu już najmłodsze dzieci mają szansę poznać piłkę nożną w przyjaznej, rozwojowej atmosferze.

Ruch Izbica znany jest z aktywności nie tylko na boisku, ale również poza nim. Klub regularnie organizuje półkolonie sportowe, turnieje piłkarskie, mecze towarzyskie oraz bierze udział w inicjatywach charytatywnych i integracyjnych. Klub stawia na całoroczne zaangażowanie młodych zawodników, łącząc rozwój sportowy z wychowaniem i budowaniem więzi społecznych.

W ostatnich latach Ruch Izbica z powodzeniem realizuje projekty o charakterze sportowo-edukacyjnym, promując zdrowy tryb życia, przeciwdziałając wykluczeniu i wzmacniając integrację lokalnej społeczności. Swoje działania klub aktywnie promuje w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej, budując silną i rozpoznawalną markę.

Warto dodać, że w ramach klubu działa również sekcja biegowa, co pokazuje otwartość na różnorodne formy aktywności fizycznej. Dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy, trenerów i działaczy, Ruch Izbica pozostaje miejscem, w którym pasja do sportu łączy pokolenia.