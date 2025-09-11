Szpital ma nowego dyrektora. Wybrany spośród czterech kandydatów

Kandydatów było czterech. Konkurs mógł wygrać jeden. Nowym dyrektorem szpitala w Krasnymstawie został Zbigniew Widomski.
Oficjalne powołanie wybranego w konkursie kandydata nastąpiło we wtorek, 9 września. Tak zdecydował Zarząd Powiatu Krasnostawskiego. Dyrektor Widomski ma zacząć pracę na stanowisku za jakiś czas, z dniem 1 października.
Kim jest? Zbigniew Widomski to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Toruniu. Studiował też podyplomowo na administracja i zarządzanie oraz administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej w służbie zdrowia.
"Nowy dyrektor może poszczycić się bogatym doświadczeniem w kierowaniu placówkami medycznymi" - podaje w komunikacie krasnostawskie starostwo.
W przeszłości Widomski był np. zastępcą dyrektora Szpitala Wojskowego w Lublinie, zarządzał również szpitalem powiatowym w Janowie Lubelskim. W ostatnich latach był dyrektorem SPZOZ MSWiA w Rzeszowie.
