Szpital ma nowego dyrektora. Wybrany spośród czterech kandydatów

Oficjalne powołanie wybranego w konkursie kandydata nastąpiło we wtorek, 9 września. Tak zdecydował Zarząd Powiatu Krasnostawskiego. Dyrektor Widomski ma zacząć pracę na stanowisku za jakiś czas, z dniem 1 października.

Kim jest? Zbigniew Widomski to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Toruniu. Studiował też podyplomowo na administracja i zarządzanie oraz administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej w służbie zdrowia.

"Nowy dyrektor może poszczycić się bogatym doświadczeniem w kierowaniu placówkami medycznymi" - podaje w komunikacie krasnostawskie starostwo.

W przeszłości Widomski był np. zastępcą dyrektora Szpitala Wojskowego w Lublinie, zarządzał również szpitalem powiatowym w Janowie Lubelskim. W ostatnich latach był dyrektorem SPZOZ MSWiA w Rzeszowie.