Rosyjskie drony nad Polską. Do tej pory na terenie województwa lubelskiego wraki dronów znaleziono w dziewięciu miejscowościach

Szpital ma nowego dyrektora. Wybrany spośród czterech kandydatów

Oprac. ak
Zbigniew Widomski jest nowym dyrektorem SP ZOZ w Krasnymstawie
Zbigniew Widomski jest nowym dyrektorem SP ZOZ w Krasnymstawie (fot. Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie)

Kandydatów było czterech. Konkurs mógł wygrać jeden. Nowym dyrektorem szpitala w Krasnymstawie został Zbigniew Widomski.

Oficjalne powołanie wybranego w konkursie kandydata nastąpiło we wtorek, 9 września. Tak zdecydował Zarząd Powiatu Krasnostawskiego. Dyrektor Widomski ma zacząć pracę na stanowisku za jakiś czas, z dniem 1 października.

Kim jest? Zbigniew Widomski to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Toruniu. Studiował też podyplomowo na administracja i zarządzanie oraz administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej w służbie zdrowia.

"Nowy dyrektor może poszczycić się bogatym doświadczeniem w kierowaniu placówkami medycznymi" - podaje w komunikacie krasnostawskie starostwo.

W przeszłości Widomski był np. zastępcą dyrektora Szpitala Wojskowego w Lublinie, zarządzał również szpitalem powiatowym w Janowie Lubelskim. W ostatnich latach był dyrektorem SPZOZ MSWiA w Rzeszowie.

"Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zyskuje zatem lidera, który zna zarówno realia zarządzania jednostką medyczną, jak i obecne wyzwania stojące przed publiczną służbą zdrowia" - podaje starostwo.
 
Rozstrzygnięty właśnie konkurs był zapowiadany już wiosną. Ogłoszono go w sierpniu.
 
Od 2019 roku szpitalem w Krasnymstawie zarządza Andrzej Jarzębowski, wcześniej szef min. SP ZOZ w Biłgoraju, a także w Skarżysku Kamiennej. Został powołany przez starostę Andrzeja Leńczuka z PiS. Obecnie na czele władz powiatu krasnostawskiego stoi Janusz Szpak związany z PSL.
 
