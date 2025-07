Cukiniowa, marchewkowa i śliwkowa z pierogami

Na jednej ze staropolskich łyżek, które namiętnie kolekcjonował wybitny malarz Franciszek Starowieyski zamieszczono sentencję „A smak dał nam Bóg za darmo”. Zapytałem kiedyś artystę, jakie zupy jadał w dzieciństwie. Podstawą był rosół. Potem zupa jarzynowa, owocowe w sezonie, kapuśniak, szczawiowa, która miała bardzo wysoką pozycję w hierarchii zup i kartoflanka przecierana – odparł Starowieyski.

W XVIII wieku Polacy byli mistrzami w przyrządzaniu zup. Znali ich ponad dwieście. Na staropolskich stołach gościły także aromatyczne słodkie zupy: agrestowe, jabłkowe, gruszowe, śliwkowe czy wiśniowe.

Jak ustalił prof. Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, najbardziej pomysłowa była zupa śliwkowa, którą podawano jako pierwsze danie, chłodnik lub deser. W dodatku często łączono ją na przykład z suszonymi grzybami. Warto wracać do naszego kulinarnego dziedzictwa, tym bardziej że zupy owocowe w lubelskiej kuchni regionalnej zawsze miały silną pozycję. A dziś zostało zapomniane.

W lubelskiej kuchni regionalnej zupa czereśniowa trzyma się mocno. Wytworną zupę czereśniową podawano przed wojną w pałacach i dworach. W uproszczonej wersji była także posiłkiem spracowanych żniwiarzy. Zajrzyjmy do starych ksiąg kucharskich:

„Trzy litry dojrzałych czarnych czereśni lub wiśni, najlepiej pomieszać połowę wisien a połowę czeresień, nalać taką ilością wody, aby się tylko równo zamoczyły, i gotować dobrze aż popękają. Potem przetrzeć przez sito i postawić trochę na boku, żeby męty opadły, następnie zlać czysty sok, wsypać ćwierć kila cukru, jeżeli kto lubi słodszą więcej, i postawić na kuchni, żeby się zupa zaciągnęła. Jeżeli podaje się ją na zimno wynieść do piwnicy lub lodowni do ostudzenia.

Dobrą jest także ta zupa z dodaniem pół szklanki dobrego wina czerwonego. Zupę nie trzeba z winem gotować, tylko wlać wino do wygotowanego soku z owoców i raz na kuchni zaciągną. Można także taką zupę zaprawić śmietaną, to znaczy do soku i wygotowanych owoców wlać kilka łyżek młodej dobrej śmietany, z którą się zupa ma raz zaciągnąć na kuchni. Jeżeli kto lubi można dać dla zapachu trochę wanilii. Do zupy tej podaje się biszkopty lub andruty”. (Kucharka polska, czyli szkoła gotowania tanich, smacznych i zdrowych obiadów zebrana przez Florentynę i Wandę).

A my mamy dla was przepisy na dobry chłodnik, zupę owocową, zupy warzywne ale także posilne zupy, które zastąpią drugie danie. Jak zwykle ułożyliśmy je w porządku alfabetycznym. Na początek coś dla ochłody.