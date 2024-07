Kuchnia na upalne dni

Przy 30 stopniach Celsjusza za oknem strach długo stać przy garnkach. Na topie są lekkie i szybkie dania. Najlepiej jak będą lekkostrawne. W trakcie upałów mamy mniejszy apetyt na mięso. Ćwiartka ugotowanego kalafiora polanego palonym masłem wygra z duszoną karkówką. W dodatku wśród regionalnych przepisów z naszego regionu znajdziemy sporo pysznych, bezmięsnych dań. Zaczynamy od chłodników, które trafiły do literatury.

Adam Mickiewicz opisuje w „Panu Tadeuszu” chołodziec litewski, na obiedzie u Łęckich Wokulski jadł litewski chłodnik. Na pierwszy ogień idzie zatem chłodnik sprzed prawie 200 lat, który poleca prof. Jarosław Dumanowski.

Chołodziec na 6 osób

„Wziąść śmietany kwaśnej kwaterek 3, kwasu ogórkowego pół kwarty, jeżeli śmietana gęsta to kwasu więcej, jeżeli zaś rzadka to mniej, cytryn dużo wycisnąć, szyjek rakowych gotowanych i w kostkę pokrajanych, biorą piersi, czyli mięso z kapłona lub z kury, byleby było miękkie, to w kostkę pokrajać, ogórków słodkich 5 w kostkę pokrajać obranych ze skórki, ogórków kwaśnych pięć, liści od buraków i kilka głąbików burakowych pokrajać, w gotowaną wodę wrzucić i trochę zagotować, ostudzić i włożyć lub szczawiu uwarzyć zamiast burakowych liści albo kiedy liście burakowe stare, od młodej cebuli szczypiorku pokrajać, ale go pierwej w soli przetrzeć, aby z niego gorycz wyszła i zimną wodą przepłukać, kopru ogrodowego, szczypioru pokrajać, pieprzu białego, osolić razem, wszystko zamieszać i w lód wstawić”.

Hiszpańskie gazpacho

Składniki: 50 dag mocno dojrzałych pomidorów, 1 ogórek, po 1 czerwonej i zielonej papryce, 2 kromki pszennego chleba, 1 łyżka oliwy z oliwek, 1 łyżka octu winnego z białego wina, czosnek, mielony kminek, sól, pieprz.

Wykonanie: sparzone pomidory obrać ze skórki, wyciąć gniazda nasienne, pokroić w ćwiartki. Paprykę i ogórek pokroić w drobną kostkę. 1/3 zostawić, resztę zmiksować z pomidorami, czosnkiem, oliwą, octem i chlebem. Doprawić kminkiem, solą z pieprzem.

Krem z ogórków i awokado

Składniki: 2 ogórki, 1 por, 1 awokado, 1 litr bulionu warzywnego, 100 ml śmietany 30%, 100 ml jogurtu, oliwa, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, świeży koperek na ozdobę.

Wykonanie: pokroić ogórki i por w plasterki. Udusić na oliwie, wlać połowę bulionu, zagotować. Zmiksować z awokado pokrojonym w kostkę. Dodać resztę bulionu, ostudzić. Doprawić śmietaną i jogurtem oraz przyprawami. Wstawić do lodówki na 2 godziny, żeby składniki się przegryzły. Na talerzu posypać posiekanym koperkiem. Co na drugie? Na początek dobra sałatka szopska, która do chłodników pasuje i może zastąpić drugie danie. Oraz kalafior na zimno.

Sałatka szopska

Składniki: 4 czerwone papryki, 4 pomidory, 1 ogórek, 1 cebula, 25 dag sera feta, 5 ostrych papryczek, oliwki, małe cebulki, natka pietruszki, 2 łyżki oliwy, 1 łyżka octu winnego.

Wykonanie: papryki umyć i osączyć. Osuszone opiec w piekarniku, oczyścić z gniazd nasiennych, pokroić w kwadraty. Pomidory i ogórek pokroić w kostkę. Posiekać cebulę i natkę pietruszki. Wszystkie składniki wymieszać, ozdobić oliwkami i małymi cebulkami, skropić oliwą z octem. Na wierzchu ułożyć fetę, pokrojoną w kostkę. Kto lubi bardzo ostre potrawy, może wokół szopskiej sałatki ułożyć na talerzu ostre papryczki.

Kalafior z groszkiem na zimno

Składniki: 1 duży kalafior , 1 puszka groszku zielonego, kilka młodych ziemniaków, 1 pęczek koperku , 3 łyżki majonezu, 4 ząbki czosnku, sól, pieprz.

Wykonanie: kalafior ugotować na chrupiąco i odcedzić. Ziemniaki podobnie. Kalafior podzielić na różyczki, ziemniaki na połówki. Ostudzone wrzucić do salaterki, dodać drobno posiekany koperek i groszek. Po dokładnym wymieszaniu dodać majonez i roztarty czosnek, doprawić solą z pieprzem. A teraz coś na gorąco.

Kotleciki z kalafiora

Składniki: 1 kalafior, 2 jajka, bułka tarta, 4 ząbki czosnku, suszona mielona cebula, sól, pieprz, olej.

Wykonanie: kalafior ugotować. Posiekać. Dodać jajka, bulkę tartą, roztarty czosnek, przyprawy. Formować kotleciki i smażyć na złocisty kolor. Podawać z ryżem lub kaszą gryczaną. I talerzem surówek.

Kurczak z romanesco

A jeżeli ktoś nie może bez kawałka mięsa? Niech to będzie lekkostrawny kurczak gotowany na parze.

Składniki: 4 filety z piersi kurczaka, 1 puszka ananasa w plastrach, 2 małe kalafiory romanesco (zielone)m zioła prowansalskie, ostry sos słodko-kwaśny, wiórki kokosowe.

Wykonanie: mięso rozbić, posypać ziołami prowansalskimi i wiórkami kokosowymi. Gotować na parze 25 minut. Pod koniec gotowania na każdej piersi położyć plasterek ananasa. Kalafiory gotować na parze 15 minut. Po ugotowaniu podzielić je na połówki. Filety układać na talerzach, na nim plasterki ananasa, obok kalafior. W miseczce podać sos słodko kwaśny.

Leczo na lato

Składniki: 50 dag zielonej papryki, 25 dag czerwonej lub żółtej, 60 dag dojrzałych pomidorów, 2 młode cukinie, 1 łyżka koncentratu pomidorowego, 50 dag cebuli, 40 dag cienkiej kiełbasy, olej, 2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku, ostra papryka w proszku, cukier, sól.

Wykonanie: strąki papryki pokroić w paski. Pomidory sparzyć, włożyć na moment do zimnej wody i obrać ze skórki. Pokroić cebulę i kiełbasę. W płaskim rondlu rozgrzać olej i podsmażyć cebulę. Dodać kiełbasę, następnie paprykę. Na koniec włożyć pokrojone w ćwiartki pomidory i dusić leczo na średnim ogniu 15 minut. Dodać młodą cukinię pokrojoną w kostkę, dusić 5 minut. Tuż przed zdjęciem z ognia doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem, koncentratem, solą i sproszkowaną papryką, na samym końcu cukrem. Gotową potrawę posypać natką pietruszki. Podawać na gorąco z drobnymi kluseczkami.

Cielęcina z rabarbarem

Składniki: 1 kg cielęciny, 50 dag rabarbaru, 15 dag cebuli, 50 ml oleju, 25 g mąki pszennej, 100 g bulionu, sól, cynamon, gałka muszkatołowa.

Wykonanie: pokroić mięso w kostkę. Podsmażyć na oleju. Mocno zarumienić. Dodać do mięsa posiekaną cebulę. Podlać gorącym bulionem. Doprawić solą, cynamonem, gałką. Kiedy cielęcina będzie miękka, dodać rabarbar pokrojony na kawałki. Posypać mąką, wymieszać, gotować 3 minuty. Podawać z ryżem lub kaszą. A teraz najsłynniejsze kopytka w Europie.

Gnocchi z rozmarynem

Składniki: 1 kg ziemniaków, 2 łyżki masła, 2 szklanki mąki, 2 jajka, 4 łyżki parmezanu, 4 ząbki czosnku, kilka gałązek rozmarynu, 2 łyżki oliwy, 100 ml bulionu, 10 dag masła, sól, pieprz.

Wykonanie: ugotowane ziemniaki utłuc, wymieszać z jajkami i masłem, dodać mąkę i wyrobić.

Zrobić wałeczki, pokroić na kawałki i spłaszczyć widelcem. Ważne, żeby na wierzchu odcisnąć karbowany wzór. Ugotować w osolonej wodzie. Powinny wypłynąć na powierzchnię. Czosnek posiekać, podsmażyć na oliwie, wlać bulion, podgotować. Po minucie wrzucić posiekany rozmaryn, gotować 5 minut. Dodać kawałeczki masła, przyprawić. Gnocchi polać sosem, posypać parmezanem.

Pierogi z serem, ziemniakami i jajkiem

Składniki: ciasto: 3 szklanki mąki, 1 całe jajko, 2 łyżki oleju, 0,5 szklanki ciepłej wody, szczypta soli. Na farsz: 0,5 kg sera białego, 0,5 kg ziemniaków, 4 jajka na twardo, 1 jajko, szczypta soli, pieprz do smaku, szczypiorek.

Wykonanie: z podanych składników wyrobić ciasto. Cebulkę przysmażyć na maśle, dodać do grubo pokruszonego sera i ziemniaków, wymieszać, dodać jajka na twardo pokrojone w grubą kostkę. Doprawić solą i pieprzem, dodać surowe jajko, delikatnie wymieszać. Nakładać farsz, lepić pierogi, ugotować w osolonej wodzie. Podawać posypane szczypiorkiem.