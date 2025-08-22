Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Z kolekcji prof. Jarosława Dumanowskiego

TRADYCJA Pomysłodawca edycji staropolskich książek kucharskich w ramach projektu Monumenta Poloniae Culinaria, pionier polskiej gastronomii historycznej. Prof. Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako visiting professor pracował na Uniwersytecie Bordeaux, w Centrum Norberta Eliasa w L’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales oraz w katedrze UNESCO Europejskiego Instytutu Historii i Kultur Wyżywienia.

Fałszywa, bezkrwawa czernina z 1682 roku

Potrawa czarno gotowana z powidłami. Jelenia lubo daniela, wieprza dzikiego, sarnę, dziką kozę i cokolwiek domowego chcesz gotować czarno, tak gotuj: weźmiej jelenia albo łosia, porąb w sztuki jakie chcesz. Odwarz, wstaw nacedziwszy rosołem i octem, warz, a gdy dowiera, miej powidła przebite, rozpuszczone octem, przydaj soku wiśniowego, słodkości, pieprzu, imbieru, goździków, cynamonu. Przywarz, a daj na stół, a jeżeli chcesz, potrząśnij migdałami wzdłuż krajanemi, wprzód oparzonemi i białym cukrem.

Śliwki w occie, 1839 rok

Śliwki w occie. Biorą się najpiękniejsze i najdojrzalsze śliwki, niepozbawione swych ogonków, ocierają się chustą, nakałają się kilkakrotnie szpilką, aby nie pękały, i układają się w kamiennym słoju. Na 3 funty śliwek gotuje się 2 ½ funta cukru z trochą grubo przetłuczonego cynamonu i goździkami w sporych 2 kwaterkach winnego octu, dopóki cukier nie zgęstnieje nieco, nie zaniedbując pilnego onegoż szumowania. Gdy przestygnie cokolwiek, zalewa się na śliwki, i tak nakrywszy, zostawia się na noc. Nazajutrz zlewa się syrop, gotuje się kilkakrotnie i wrzący zalewa się na śliwki. We 2 lub 3 dni przesmaży się znowu syrop, skórki kładą się do słoja, zalewają się wystudzonym syropem, obwiązują się mocno i stawią się w chłodnem i suchem miejscu. We 2 lub 3 tygodnie trzeba zobaczyć, czy sok nie zrzedniał, a w takim razie przesmażony i wystudzony zaleje się znowu na śliwki. Można też 1 ½ kwarty winnego octu gotować z 1 funtem cukru i z gruba przetłuczonemi korzeniami, skoro się zagotuje, odstawić, wrzucić do niego otarte i pokłute śliwki, i zostawić tak nakryte do zupełnego wystygnienia, potem przełożyć do słoja, obwiązać i w suchem zachować miejscu.

Smaczne i kruche. 1633 rok

Kołacz z jajcy smaczny i kruchy. Białków jajowych odlać i ubić jako najlepiej w garku i odmierzyć skorupą jajową, tak ze w siedymdziesiąt razów. Potym one jajca z wodą pomieszawszy, wlać w mąkę na niecki i drożdży pół łyżki, bić tak długo, aż będzie od ręku odpadało i bułeczki robić, żeby się troszkę ruszyły. A nie w gorącu robić, a tego przestrzegać, żeby się ciasto nie przekisało, a w rozpuszczanem maśle maczać guby, tylko żeby nie w gorącym, boby był zakalec, a przez tę gubę rodzenki drobne sypać i na papierze robić, masłem pomazawszy papier, a na patelli w piec wsadzać. W niedostatku gubę z lada mąki urobić dla podpalenia kołacza i z papierem kłaść na gubę.

Śliwki na oliwki, a pestkę sztucznie wyrzucić!

Śliwki urządzone na oliwki. Są gatunki śliwek zupełnie okrągłe i te są na to zdatniejsze, w niedostatku zaś takich i inne mogą być użyte. Uważać należy, kiedy śliwki dorosną wielkości gałki muszkatołowej, wtedy zrywać je zielone i w baryłkę garncową ułożone zalać wodą przegotowaną z solą, wyszumowaną i wystudzoną, później zaszpuntować baryłkę i zasmolić. Tak urządzone konserwują się najdłużej i bardzo są użyteczne do wszelkiego gatunku potraw, lecz biorąc je do użycia, należy każdą rozciąć nożykiem przy samej pestce i tak sztucznie pestkę wyrzucić, iżby śliwka prawie cała została.

Dziwnie smaczna kiszona kukurydza, XVIII wiek

O pszenicy tureckiej. Młode kłosy, które jak się wyżej namieniło zrywane bywają, kwaszone na kształt ogórków, wdzięczną nader są przyprawą. Kłosy większe, ale jeszcze zielone opiekane, niektórym dziwnie smaczne być się zdają. Chleb z takowej pszenicy sporządzony wyśmienity jest i cale zdrowy; najlepszy zaś jest kiedy przez połowę mąka z pszenicy tureckiej z zwyczajną mąką będzie zmieszane. Chleb i ciasta wszelakie z pszenicy tureckiej sporządzone, póki świeże są, pożywane być mają ponieważ stare będąc nadmiar twardnieją.

Zaczęło się fatalnie, ale skończyło tak jak większość przewidywała. Bayersystem GKM Grudziądz mocno postawił się Orlen Oil Motorowi Lublin, ale to właśnie trzykrotni mistrzowie Polski wygrali w gościach 47:43 i są jedną nogą w finale play-offów PGE Ekstraligi
TRADYCJA Pomysłodawca edycji staropolskich książek kucharskich w ramach projektu Monumenta Poloniae Culinaria, pionier polskiej gastronomii historycznej. Prof. Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako visiting professor pracował na Uniwersytecie Bordeaux, w Centrum Norberta Eliasa w L’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales oraz w katedrze UNESCO Europejskiego Instytutu Historii i Kultur Wyżywienia.
Czwarty mecz ligowy i czwarte zwycięstwo piłkarzy Avii Świdnik. W piątek podopieczni trenera Wojciecha Szaconia ograli u siebie beniaminka – Spartę Kazimierza Wielka 4:0.
O godzinie 20.30 w pierwszym meczu półfinałowym fazy play-off Orlen Oil Motor Lublin zmierzy się na wyjeździe z Bayersystem GKM Grudziądz
Kilka dni temu Wiktor Przyjemski w lidze szwedzkiej uległ poważnemu wypadkowi. Żużlowiec Orlen Oil Motoru Lublin jest już na szczęście po operacji i zapowiedział, że zrobi wszystko by jeszcze w tym sezonie wsiąść na motocykl. Dzisiaj wieczorem będzie wspierał swoich kolegów w nieco inny niż zwykle sposób, a kibice zadają sobie pytanie, jak drużyna poradzi sobie bez swojego najlepszego juniora.
Psia sierść jest nie tylko ochroną dla skóry, ale również odzwierciedleniem zdrowia i kondycji zwierzęcia. Jej wygląd, gęstość oraz blask mogą wiele powiedzieć o diecie, pielęgnacji i ogólnym stanie pupila.
Radzyńscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 23 i 34-lat oraz 30-latkę, którzy włamali się do mieszkania w Bedlnie Radzyńskim. Ich łupem padł sprzęt gospodarstwa domowego oraz pieniądze. Trio nieudaczników już jest za kratami. Za kradzież z włamaniem grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.
Dziewczynki były już śpiące, Danusia prosiła żeby wracali do domu. Widziała, że Stanisław ledwo trzyma się na nogach, gdy wsiadał do ich mitsubishi. Wszyscy widzieli – cała rodzina zebrana na grillu. Ktoś nawet chciał ich odwieźć. Ale ze Stanisławem nie było dyskusji. W tej rodzinie, tak jak w pracy, to on rządził.

Gabarytami nazywamy przedmioty, których nie zabiera regularna zbiórka: sofy, łóżka i materace, komody, stoły, krzesła, duże lustra, armatura łazienkowa, wykładziny, drzwi. Wynajem kontenera na gabaryty sprawdza się przy przeprowadzce, opróżnianiu mieszkania po najemcach, likwidacji lokalu lub porządkach w piwnicy i garażu. To sposób, by jednym zleceniem wywieźć cały problem i mieć porządek na miejscu.
Bezpieczna praca zdalna wymaga więcej niż tylko dobrego łącza internetowego. Organizacje, które chcą chronić swoje zasoby IT i zapewnić ciągłość działania, muszą sięgać po sprawdzone rozwiązania technologiczne. Jednym z nich jest publiczny adres IP, który umożliwia bezpieczny dostęp do firmowych systemów niezależnie od lokalizacji pracownika. Co to jest publiczny adres IP? Jak wspiera nowoczesne firmy? Wyjaśniamy.
Okazuje się, że codzienne sprzątanie może być szybkie i całkiem przyjemne, o ile dysponuje się odpowiednim sprzętem. Tradycyjny odkurzacz dobrze radzi sobie ze standardowymi zabrudzeniami np. kurzem czy okruchami na dywanie lub panelach, ale w przypadku plam i głębszych zanieczyszczeń jego możliwości są dość mocno ograniczone. W takiej sytuacji lepiej postawić na odkurzacz piorący.
Prezenty świąteczne dla pracowników to nie tylko miły gest – niosą ze sobą szereg korzyści zarówno dla zespołu, jak i dla całej firmy. Wręczanie upominków świątecznych dla pracowników pozwala wyrazić uznanie ze strony pracodawcy, zwiększa motywację do pracy i wzmacnia więzi w zespole. Nawet drobne upominki, takie jak świąteczne zestawy z logo firmy czy personalizowane prezenty, sprawiają, że pracownik czuje się doceniony, co przekłada się na jego zaangażowanie i pozytywne nastawienie w okresie świątecznym.
Jest lepiej niż było, bo udało się podpisać umowę z jednym specjalistą, ale to za mało, by oddział chorób płuc w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym mógł wznowić działalność. Wojewoda zgodził się na przedłużenie zawieszenia pulmonologii do końca listopada.
KPR Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska wezmą udział w VI Memoriał Jerzego Grzegorza Markiewicza, w Zwoleniu
Policja wyjaśnia okoliczności czwartkowego wypadku. W wyniku zderzenia z drzewem do szpitala trafiły 35- i 7-latka.

