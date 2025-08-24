W Zawieprzycach bawią się na dożynkach powiatowych. Wieczorem zagra Skolim

Dzisiaj w całym województwie odbywają się dożynki. Powiat łęczyński bawi się w Zawieprzycach. Jeżeli nie macie planów, to wieczorem na scenie wystąpi SKOLIM.
W Zespole Pałacowo-Parkowym w Zawieprzycach trwają Dożynki Powiatu Łęczyńskiego.
Za nami już korowody, różnego rodzaju prezentacje, dzielenie się chlebem i inne zwyczajowe atrakcje. Już rozpoczęła się część artystyczna. O godz. 19 na scenę wyjdzie zespół Na Każdą Nutę, o godz. 20 zagra Michał Sołtan, o 21 Maciej Smoliński, a o godz. 22 wystąpi gwiazda wieczoru – Skolim. Nie macie planów na wieczór, to warto pojechać do Zawieprzyc. Na razie, to zobaczcie naszą fotorelację.