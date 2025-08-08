W Puławach ktoś się wzbogacił. Milion ze zdrapki Lotto

Zdrapki Lotto kupują tysiące osób, ale prawdziwe szczęście uśmiecha się do ludzi wyjątkowo rzadko. Tym większe powody do zadowolenia może mieć właściciel zwycięskiego kuponu w zabawie Super Mega Pensja. Mieszkaniec Puław z osiedla Kołłątaja otrzyma 412 tys. zł, które zostaną wypłacone od razu, a przez kolejne 7 lat będzie otrzymywał co miesiąc sumę 7 tys. zł. Łączna suma wygranej to milion złotych, od którego będzie trzeba zapłacić podatek. Jak mówią pracownicy Lotto, to szczęśliwa kolektura, bo już wcześniej właśnie przy Kołłątaja padła "szóstka" warta prawie 9,7 mln zł, a także wysoka wygrana w zdrapce "Moc szczęścia" o wartości 200 tys. zł.

To już kolejna wysoka wygrana z Lubelszczyny w ostatnich tygodniach. Pod koniec lipca gracz z Zamościa grający na chybił-grafił trafił szóstkę w trakcie kumulacji i zgarnął ponad 10 mln zł.

Tym razem główna wygrana w Lotto, warta ponad 6 mln zł, padła w Gąsawia w powiecie żnińskim w województwie kujawsko-pomorskim. Gracz wybrał opcję "zagraj ponownie" skreślając te same liczby, co poprzednio. Były to: 5, 9, 30, 31, 43 i 49. To najwyższa wygrana w historii kolektury w tej niewielkiej miejscowości.

Lotto zachęca graczy to próbowania swych sił w kolejnych grach losowych. Dziś losowanie Eurojackpot, gdzie w puli czeka 150 mln zł.