21 zastępów straży pożarnej gasi pożar lasów w okolicach Firleja

Jak informuje komenda Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, ogień zajął około 10-15 hektarów lasów.
W piątek (29 sierpnia) po południu w okolicach Firleja (pow. lubartowski) doszło do dużego pożaru lasów.
Jak informuje KP PSP w Lubartowie w Firleju oraz pobliskich miejscowościach trwa pożar lasów o łącznej powierzchni ok. 10-15 hektarów.
Na miejscu działa obecnie 21 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Do działań zadysponowano strażaków wchodzących w skład modułu GFFF (moduł do gaszenia pożarów lasów z ziemi utworzony w październiku 2023 roku) z województwa lubelskiego oraz grupę dronową, które wspierają działania gaśnicze.
Po godzinie 16 pożar został opanowany, a ogień już się nie rozprzestrzeniał. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń,