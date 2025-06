23-latek zatrzymany za kradzieże i próbę włamania. Usłyszał już wyrok

(fot. Policja)

Lubartowscy policjanci zatrzymali 23-latka, który odpowie za kradzieże kosmetyków z jednej z lokalnych drogerii oraz usiłowanie włamania do lokalu gastronomicznego. Mężczyzna przyznał się do winy, a sąd skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

