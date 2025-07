Inwestuj z głową. Mieszkaniec regionu stracił 8 tys. zł

Jakiś czas temu do lubartowskiej policji zgłosił się 47-letni mieszkaniec powiatu ze zgłoszeniem, że został oszukany w internecie.

– Wszystko zaczęło się od internetowej reklamy, często kuszącej obietnicami szybkiego i wysokiego zysku z inwestycji. Po kliknięciu w taką reklamę i wypełnieniu formularza kontaktowego, do potencjalnej ofiary dzwoni „konsultant” lub „ekspert inwestycyjny”. W przypadku zgłaszającego, oszuści podawali się za przedstawicieli jednej z platform handlowych online – informuje podkomisarz Jagoda Maj z lubartowskiej policji.

Mężczyzna miał zainstalować oprogramowanie do zdalnego pulpitu i dzięki temu oszuści uzyskali pełny dostęp do urządzenia ofiary.

47-letni mieszkaniec powiatu ciągle był nakłaniany do wykonywania przelewów. Oszuści, by choć trochę się uwiarygodnić dokonali niewielkiego przelewu zwrotnego, który miał symulować zysk. Później przelał ponad 8 tysięcy złotych na nowo utworzone konto w serwisie płatniczym, do którego dostępem również zarządzali oszuści.

Oprócz pieniędzy, oszuści pod pretekstem konieczności rozliczenia z Urzędem Skarbowym, wyłudzili od 47-latka skany dokumentu tożsamości.

Policja apeluje i przypomina: