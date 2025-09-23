Kłopoty 16-latka. Uciekł z ośrodka i poszedł kraść

O zdarzeniach z minionego weekendu policja poinformowała dzisiaj.

Była sobota, gdy do funkcjonariuszy patrolujących Lubartów podszedł pracownik jednej z drogerii i poinformował, że chwilę wcześniej jakiś młody człowiek dokonał kradzieży kosmetyków. Gdy próbował z nimi uciec, schwytał go ochroniarz, ale nastolatek zdołał się wyszarpnąć i oddalić, zostawiając w sklepie jedynie kurtkę, w której schował łupy.

Policjanci zaczęli szukać złodzieja i wypatrzyli jadącego rowerem młodzieńca odpowiadającego podanemu im rysopisowi. Zatrzymali 16-latka, a podczas kontroli znaleźli przy nim amfetaminę. Narkotyk był schowany w paczce po papierosach. Wyszło też na jaw, że chłopak uciekł z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i są za nim prowadzone poszukiwania opiekuńcze.

Po zakończeniu czynności 16-latek wrócił do placówki. Za to, co zrobił w trakcie ucieczki ma niebawem odpowiadać przed sądem rodzinnym.

- Kradzież, posiadanie narkotyków oraz samowolne opuszczenie placówki wychowawczej są poważnymi naruszeniami prawa. Nieletni, którzy dopuszczają się takich czynów, muszą liczyć się z konsekwencjami – od nadzoru kuratora, poprzez umieszczenie w ośrodku wychowawczym, aż po inne środki wychowawcze i poprawcze stosowane przez sąd rodzinny - przypomina podkom. Jagoda Maj, rzeczniczka lubartowskiej policji.